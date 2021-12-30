Де гроші? Клієнти "ПриватБанку" масово скаржаться на проблеми із отриманням тисячі Зеленського

Чимало українців залишилися без "ковідної тисячі" перед Новим роком

Фінансове заохочення за пройдений курс вакцинації від коронавірусу (дві дози) у розмірі тисячі гривень має велику популярність в Україні. Тільки в перші дні до "Дії" звернулося понад 4,5 млн осіб на оформлення грошей. Проте не у всіх фінустановах отримання цих грошей відбувається без ексцесів.

Так, на сайті "Мінфін" можна зустріти чимало незадоволених роботою "ПриватБанку" у контексті програми "Є-Підтримка".

Окремі користувачі кажуть, що подавали заявки на "вовину тисячу" ще 18-19 грудня, проте грошей на карті так і не з’явилося.

При цьому користувачка Анастасія Акіндінова підкреслює, що в банку не попереджали про необхідність очікування аж 10 робочих днів для отримання виплат.

У техпідтримці банку лише розводять руками – кожна установа працює за своєю схемою. І якщо клієнти monobank або А-банку можуть отримати гроші одразу після відправлення заявки, то у "Приваті" доведеться почекати — тут чекають на конкретні зарахування від держави, а не віддають "свої".

"Ми розуміємо, що очікування — не найприємніше почуття, але Міністерство економіки України вже проводить транші на виплату нашим клієнтам і залишилося зовсім небагато", — заспокоюють представники "ПриватБанку".

Також співробітники установи наголошують: десять робочих днів вважаються не від оформлення картки у банку, а з моменту подання заявки на гроші через "Дію". Зважаючи на все, цей механізм часто дає збої, т.к. люди впевнені, що для зарахування фінансів достатньо відкрити спеціальну картку.

Втім, є й ті, хто не отримав своїх грошей навіть після проходження десяти робочих днів.

"Оператори відповідають якісь дурниці. Не рекомендую користуватися. Не так потрібні ті гроші, як з’являється розчарування від роботи банку", — зазначив користувач alexkharkiv96.

При цьому в "Приваті" лише пошкодували те, що у клієнта склалося погане враження про їхню роботу і знову нагадали про затримки від Міністерства фінансів. Однак пояснення, чому грошей немає навіть після всіх поставлених термінів, так і не з’явилося.

Нагадаємо, раніше Телеграф розповідав, як покроково створити заявку на отримання тисячі гривень за вакцинацію. Фахівці спробували максимально спростити цей процес.