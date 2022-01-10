ВВП Украины вырастет вдвое за 5 лет — прогноз

Эксперт говорит, что для украинской экономики такое явление будет не новым.

Долларовый ВВП Украины в течение следующих пяти лет будет расти и может подняться в два раза по сравнению с показателем 2020 года

Об этом рассказал основатель и главный экономист Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

По его словам, такой рост для Украины не является чем-то новым, поскольку в период с 2000 по 2008 года экономика уже демонстрировала рост в пять раз.

На одном из графиков, которые он показал во время презентации, заметно, что в 2020 году ВВП Украины оценивался в 156 миллиардов долларов, а к 2025 году он может увеличиться до 320 миллиардов.

ВВП Украины в 1992-2021 годах

Прогноз ВВП Украины до 2025 года

Вместе с тем он подчеркнул, что речь идет о долларовом ВВП, а не о реальном.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 января 2022 года вступили в силу ряд изменений, которые затронули практически все сферы жизни простых украинцев. Среди них наиболее заметными является увеличение размера пенсий, вместе с которым произошел и рост тарифов на коммунальные услуги.