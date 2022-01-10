ВВП України зросте вдвічі за 5 років - прогноз

Експерт каже, що для української економіки таке явище буде не новим.

Доларовий ВВП України протягом наступних років зростатиме і може піднятися вдвічі у порівнянні з показником 2020 року

Про це розповів засновник та головний економіст Незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

За його словами, таке зростання для України не є чимось новим, оскільки в період з 2000 до 2008 року економіка вже демонструвала зростання вп’ятеро.

На одному з графіків, які він показав під час презентації, помітно, що у 2020 році ВВП України оцінювався у 156 мільярдів доларів, а до 2025 року він може збільшитись до 320 мільярдів.

ВВП України у 1992-2021 роках

Прогноз ВВП України до 2025 року

Водночас він наголосив, що йдеться про доларовий ВВП, а не реальний.

Як повідомлялося раніше, в Україні з 1 січня 2022 року набули чинності низка змін, які торкнулися практично всіх сфер життя простих українців. Серед них найбільш помітним є збільшення розміру пенсій, разом з яким відбулося зростання тарифів на комунальні послуги.