Укр

Цены на доллар и евро подскочили после выходных: курс валют на 17 января

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
296
Курс валют на 17 января
Курс валют на 17 января

Меньше всего в цене вырос польский злотый, а рубль вообще подешевел.

Утро понедельника, 17 января, началось с обновленного курса валют от Национального банка Украины. За выходные основная иностранная валюта по отношению к гривне существенно прибавила в цене, а стабильными остались только злотый и рубль.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

Так, за выходные цены на основные иностранные валюты по отношению к гривне выросли. Доллар вырос в цене на 22 копейки, евро подорожало на 20 копеек, фунт стерлингов прибавил в цене 28 копеек. Незначительным было подорожание злотого (+3 копейки), а российский рубль вообще упал в цене на 3 копейки.

Курс основных валют в Украине 17 января выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США — 27,95 грн (в пятницу – 27,73 грн);
  • 1 евро — 31,98 грн (до этого – 31,78 грн);
  • 1 злотый — 7,04 грн (к выходным — 7,01 грн);
  • 10 российских рублей – 3,64 грн (ранее – 3,67 грн);
  • 1 фунт стерлингов – 38,32 грн (предварительные данные – 38,04 грн).

Другая иностранная валюта по курсу регулятора имеет следующие цены:

Курс валют от Нацбанка на 17 января
Курс валют от Нацбанка на 17 января

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине существенно выросла цена на бензин. Эксперты считают, что это далеко не предел и дают нелестные прогнозы на 2022 год.

Теги:
#Украина #Евро #Доллар #Нацбанк #Рубль #Курс валют
Петр Порошенко прибудет в аэропорт "Киев-Жуляны"
Политика
Возвращение Порошенко в Украину: все подробности, онлайн-трансляция
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко прибудет в аэропорт "Киев-Жуляны"
Возвращение Порошенко в Украину: все подробности, онлайн-трансляция
Дата публикации
Категория
На этой неделе в Украине будет снег и усилится ветер
Синоптик предупредила украинцев о погодных качелях: когда на этой неделе ждать оттепели и морозов
Дата публикации
Категория
Очевидца утверждают, что мужчину туда доставили на "скорой"
Привезли на "скорой" и оставили на улице: в Одессе возле пункта обогрева бездомных скончался мужчина
Дата публикации
Категория
Макароны в учебные заведения Кривого Рога купили по 72 гривны за килограмм
В детсады и школы Кривого Рога закупили "золотые" макароны
Дата публикации
Категория
Хакеры атаковали около 70 сайтов.
"Не поддавайтесь панике": в Минцифры рассказали, почему хакеры атаковали сайты правительства