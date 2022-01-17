Цены на доллар и евро подскочили после выходных: курс валют на 17 января

Меньше всего в цене вырос польский злотый, а рубль вообще подешевел.

Утро понедельника, 17 января, началось с обновленного курса валют от Национального банка Украины. За выходные основная иностранная валюта по отношению к гривне существенно прибавила в цене, а стабильными остались только злотый и рубль.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

Так, за выходные цены на основные иностранные валюты по отношению к гривне выросли. Доллар вырос в цене на 22 копейки, евро подорожало на 20 копеек, фунт стерлингов прибавил в цене 28 копеек. Незначительным было подорожание злотого (+3 копейки), а российский рубль вообще упал в цене на 3 копейки.

Курс основных валют в Украине 17 января выглядит следующим образом:

1 доллар США — 27,95 грн (в пятницу – 27,73 грн);

1 евро — 31,98 грн (до этого – 31,78 грн);

1 злотый — 7,04 грн (к выходным — 7,01 грн);

10 российских рублей – 3,64 грн (ранее – 3,67 грн);

1 фунт стерлингов – 38,32 грн (предварительные данные – 38,04 грн).

Другая иностранная валюта по курсу регулятора имеет следующие цены:

Курс валют от Нацбанка на 17 января

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