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Ціни на долар та євро підскочили після вихідних: курс валют на 17 січня

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Курс валют на 17 січня
Курс валют на 17 січня

Найменше у ціні зріс польський злотий, а рубль взагалі подешевшав.

Ранок понеділка, 17 січня, почався з оновленого курсу валют від Національного банку України. За вихідні основна іноземна валюта відносно гривні суттєво додала у ціні, а стабільними залишилися лише злотий та рубль.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Так, за вихідні ціни на основні іноземні валюти відносно гривні зросли. Долар зріс у ціні на 22 копійки, євро подорожчало на 20 копійок, фунт стерлінгів додав у ціні 28 копійок. Незначним було подорожчання злотого (+3 копійки), а російський рубль взагалі впав у ціні на 3 копійки.

Курс основних валют в Україні 17 січня має такий вигляд:

  • 1 долар США — 27, 95 грн (у п’ятницю — 27,73 грн);
  • 1 євро — 31, 98 грн (до цього — 31,78 грн);
  • 1 злотий — 7,04 грн (до вихідних — 7,01 грн);
  • 10 російських рублів — 3,64 грн (раніше — 3,67 грн);
  • 1 фунт стерлінгів — 38, 32 грн (попередні дані — 38,04 грн).

Інша іноземна валюта по курсу регулятора має такі ціни:

Курс валют від Нацбанку на 17 січня
Курс валют від Нацбанку на 17 січня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні суттєво зросла ціна на бензин. Експерти вважають, що це далеко не межа і дають невтішні прогнози на 2022 рік.

Теги:
#Україна #Євро #Долар #Нацбанк #Рубль #Курс валют
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