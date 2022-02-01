Подсказки для ФЛП: где взять актуальные счета и как заплатить ЕСВ и ЕН прямо из дома

Самый простой способ уплаты налогов — через электронный кабинет, однако возможны и другие варианты.

Уплата налогов для предпринимателей — обычное дело, которое для начинающих ФЛП может сопровождаться некоторыми сложностями, в частности в вопросах правильности реквизитов для ЕСВ и Единого налога, уплаты через электронный кабинет и интернет-банкинг.

На эти вопросы ответил налоговый консультант Михаил Смокович в своем блоге на Youtube, передает "Телеграф".

Где взять правильные реквизиты на уплату налогов?

Актуальные реквизиты бюджетных счетов можно взять на главной странице официального портала Государственной налоговой службы и страницах ее территориальных органов. Еще проще – переходите по этой ссылке: https://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki.

Что делать налогоплательщику:

На сайте ГНС выбрать рубрику "Бюджетные счета" и выбрать необходимый город/область, где вы стоите на налоговом учете. В электронном файле "Реквизиты счетов для уплаты налогов, сборов, платежей" найдите соответствующий населенный пункт и вид налога. Используйте актуальные бюджетные счета при заполнении расчетных документов на уплату налогов.

Отметим, что ФЛП также может узнать индивидуальные реквизиты во вкладке "Состояние расчетов с бюджетом" Электронного кабинета. Для входа в кабинет переходите по ссылке: https://cabinet.tax.gov.ua. К слову, если авторизоваться через свой кабинет, то уплатить налоги можно прямо с него.

Если не смогли найти реквизиты для уплаты налогов указанными выше способами, то можете воспользоваться сервисом taxer.ua. Для этого нужно перейти по ссылке: https://taxer.ua/ru/directory/flpen.

После этого указать место регистрации налогоплательщика, тип хозяйственной деятельности и систему налогообложения. Далее нужно нажать "Сформировать счет" и в появившемся окне заполнить персональные данные. Чтобы в дальнейшем оплатить налоги через интернет-банкинг, нажмите соответствующую вкладку снизу. В новом окне появятся необходимые Вам реквизиты.

Как уплатить налог через Интернет-банк?

Пути для уплаты налога очень много:

в кассе банка;

через терминал;

интернет-банкинг.

Последний способ наиболее удобен, учитывая, что большинство людей пользуются смартфонами и услугами банков.

Для оплаты через "Приват24" перейдите во вкладку "Мои платежи" из заранее полученных реквизитов скопируйте IBAN и вставьте его в появившееся поле. Далее выберите готовый шаблон, сверьте реквизиты, введите сумму и добавьте платеж в корзину. Дальше нужно только подтвердить платеж.

Таким же образом можно уплатить налоги через monobank. Главное при этом следить, чтобы в назначении платежа отображался правильный код.

Ранее "Телеграф" сообщал, что власти придумали, как ловить уклоняющихся от налогов. Разработка подобного законопроекта уже ведется.