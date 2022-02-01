Підказки для ФОПів: де взяти актуальні рахунки та як заплатити ЄСВ та ЄП прямо з дому

Найпростіший спосіб сплати податків — через електронний кабінет, однак можливі й інші варіанти.

Сплата податків для підприємців — звичайна справа, яка для ФОПів-початківців може супроводжуватися деякими складнощами, зокрема у питаннях правильності реквізитів для ЄСВ та Єдиного податку, сплати через електронний кабінет та інтернет-банкінг.

На ці питання відповів податковий консультант Михайло Смокович у власному блозі на Youtube, передає "Телеграф".

Де взяти правильні реквізити на сплату податків?

Актуальні реквізити бюджетних рахунків можна взяти на головній сторінці офіційного порталу Державної податкової служби та на сторінках її територіальних органів. Ще простіше — переходьте за цим посиланням: https://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki.

Що робити платнику податків:

На сайті ДПС обрати рубрику "Бюджетні рахунки" та обрати необхідне місто/область, де ви стоїте на податковому обліку. У електронному файлі "Реквізити рахунків для сплати податків, зборів, платежів" знайдіть відповідний населений пункт та вид податку. Використайте актуальні бюджетні рахунки при заповненні розрахункових документів на сплату податків.

Зазначимо, що ФОП також мають змогу дізнатися індивідуальні реквізити у вкладці "Стан розрахунків з бюджетом" Електронного кабінету. Для входу у кабінет переходьте за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua. До слова, якщо авторизуватися через власний кабінет, то сплатити податки можна прямо з нього.

Якщо не змогли знайти реквізити для сплати податків способами, що вказані вище, то можете скористатися сервісом taxer.ua. Для цього треба перейти за посиланням: https://taxer.ua/uk/directory/flpen.

Після цього вказати місце реєстрації платника податків, тип господарської діяльності та систему оподаткування. Далі треба натиснути "Сформувати рахунок" і у вікні, яке з’явилося, заповнити персональні дані. Щоб надалі оплатити податки через інтернет-банкінг — натисніть відповідну вкладку знизу. У новому вікні з’являться необхідні Вам реквізити.

Як сплатити податок через інтернет-банк?

Шляхів для сплати податку є дуже багато:

в касі банку;

через термінал;

інтернет-банкінг.

Останній спосіб є найбільш зручним, з огляду на те, що більшість людей користується смартфонами та послугами банків.

Для сплати через "Приват24" перейдіть у вкладку "Мої платежі" з отриманих завчасно реквізитів скопіюйте IBAN і вставте його у поле, що з’явилося. Далі оберіть вже готовий шаблон, звірте реквізити, введіть суму та додайте платіж у кошик. Далі треба тільки підтвердити платіж.

Таким же чином можна сплатити податки й через monobank. Головне при цьому слідкувати, щоб у призначенні платежу відображався правильний код.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влада придумала, як ловити тих, хто ухиляється від податків. Розробка подібного законопроєкту вже ведеться.