Удар по промышленности: россии обещают остановку почти всей металлургии

Количество безработных россиян будет лишь увеличиваться

Российские металлургические и машиностроительные заводы после введенных Западом санкций и ограничений столкнулись с рядом проблем, которые ограничивают их работоспособность. Из-за вторжения армии рф на территорию Украины огромная часть промышленности страны-агрессора испытывает трудности с нормальным функционированием.

Такие выводы прозвучали от экономиста Михаила Кухара в еженедельном обзоре экономики россии за 14-21 марта.

Металлургия

По информации Кухара, наибольшие проблемы коснулись меткомбината "Северсталь" в Череповце — здесь морская блокада портов не позволяет доставлять сталь к другим предприятиям металлургического спектра. Таким образом может остановиться меткомбинет в Новолипецке и ряде других российских городов.

Сами российские эксперты считают ситуацию критической и прогнозируют, что около 80% прежних мощностей будут остановлены. В свою очередь, это потянет за собой не только сокращение экспорта, но и увольнение десятков тысяч работников. В основном это касается Урала и Восточной Сибири.

Также стоит заметить, что компании, которым по-прежнему удавалось торговать с другими странами, тоже начали ощущать давление. К примеру, российский холдинг EVRAZ не получил платеж по евробондам от Банка Англии — тот был заморожен в связи с санкциями.

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Машиностроение

Как говорит Михаил Кухар, в россии сейчас остановлено производство таких автомобилей, как ВАЗ, Renault, Iveco и KAMAZ. Причина банальна — отсутствие импортных запчастей, которыми якобы "российские автомобили" всегда укомплектовывались. Если так и продолжится, то заводы и предприятия будут вынуждены увольнять людей. А это — плюс около 150 тысяч безработных.

По данным экономиста, 21 марта на "Уралмаше" остановилось производство танков и бронемашин. Причина все та же — нехватка запчастей.

Инфраструктура

Санкции способны повлиять не только на кошелек или производство, говорит Кухар. Также в россии начнут страдать те объекты, которые должны были быть отреставрированы или улучшены. Среди них — и энергетические станции, в том числе ТЭЦ. Нет необходимого оборудования, не проходит модернизация, отсутствует топливо, а также не обслуживаются турбины иностранного производства, в т.ч. компании Siemens, которая покинула российский рынок.

Тем временем стало известно, что санкции против рф решил поддержать еще один крупный европейский банк. Пусть не сразу, но он тоже оставляет клиентов без обслуживания в связи с войной в Украине.