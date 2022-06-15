Украинцы без арбузов не останутся, но дешево не будет: фермер дал прогноз

Боевые действия скажутся на стоимости бахчевых

Из-за того, что большая часть Херсонской области находится в оккупации, украинцы могут остаться без доступных в плане цены арбузов.

Как сообщил местный фермер Роман Дяжук в эфире канала "1+1", в настоящее время перевозчики ставят цену в 40-45 тысяч гривен. Это, объясняет он, значит, что лишь доставка до Киева обойдется в около 2 гривны за килограмм и это без учета стоимости арбузов, их паковки, доставки к супермаркетам и других расходов.

По его прогнозам, в начале сезона стоимость арбузов может достичь 60 гривен за килограмм, а к концу — 20 грн/кг. Для сравнения, в прошлом году они обходились в среднем в 12 грн/кг.

Согласно статистике за год украинцы потребляют около 400 тысяч тонн арбузов, из них 150 тысяч тонн производились в Херсонской области. В других затронутых боевыми действиями областях — Николаевской, Запорожской, Донецкой и Луганской — производилось еще суммарно 75 тысяч тонн. Таким образом, более чем половина территорий, откуда поставлялись арбузы в настоящее время находятся под контролем оккупантов или в зоне боевых действий, а потому для удовлетворения спроса их придется закупать за рубежом.

Стоит отметить, что украинские супермаркеты уже обнародовали свежие цены на арбузы:

в Novus они продаются по 32,99 грн/кг;

в Varus — 29,90 грн/кг (импортные по 69,90 грн/кг);

в МегаМаркете — 49 грн/кг.

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Как сообщалось ранее, в этом году Украина может столкнуться с дефицитом не только арбузов, но и черешни, поскольку Мелитополь, где выращивалась большая ее часть, тоже находится в оккупации.