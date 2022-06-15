Українці без кавунів не залишаться, але дешево не буде: фермер дав прогноз

Бойові дії позначаться на вартості баштанних

Через те, що більша частина Херсонської області перебуває в окупації, українці можуть залишитись без доступних у плані ціни кавунів.

Як повідомив місцевий фермер Роман Дяжук в ефірі каналу "1+1", зараз перевізники ставлять ціну в 40-45 тисяч гривень. Це, пояснює він, означає, що лише доставлення до Києва обійдеться близько 2 гривні за кілограм і це без урахування вартості кавунів, їхньої паковки, доставляння до супермаркетів та інших витрат.

За його прогнозами, на початку сезону вартість кавунів може сягнути 60 гривень за кілограм, а до кінця — 20 грн/кг. Для порівняння, минулого року вони коштували в середньому 12 грн/кг.

Згідно зі статистикою, за рік українці споживають близько 400 тисяч тонн кавунів, з них 150 тисяч тонн вироблялися в Херсонській області. В інших уражених бойовими діями областях — Миколаївській, Запорізькій, Донецькій та Луганській — вироблялося ще 75 тисяч тонн. Таким чином, більш ніж половина територій, звідки поставлялися кавуни, нині перебувають під контролем окупантів або в зоні бойових дій, а тому для задоволення попиту їх доведеться закуповувати за кордоном.

Варто зазначити, що українські супермаркети вже оприлюднили свіжі ціни на кавуни.

у Novus вони продаються за 32,99 грн/кг;

у Varus – 29,90 грн/кг (імпортні по 69,90 грн/кг);

у МегаМаркеті — 49 грн/кг.

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Як повідомлялося раніше, цього року Україна може зіткнутися з дефіцитом не лише кавунів, а й черешні, оскільки Мелітополь, де вирощувалась більша її частина, теж перебуває в окупації.