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Автобусом в Хорватию: где можно недорого отдохнуть в Европе

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Хорватия становится популярным местом отдыха для украинцев
Хорватия становится популярным местом отдыха для украинцев

Украинцы все чаще едут отдыхать автобусом в Хорватию

По причине закрытия аэропортов в Украине из-за российской агрессии и роста стоимости отдыха за границей, этим летом у украинцев особой популярностью пользуются автобусные туры. Например, автотур в Болгарию на 8 ночей для двоих обойдется около 18-20 тысяч гривен.

Как пишет РБК-Украина, в этом году очень популярны автобусные туры в Хорватию, куда можно добраться из Львова за 25-26 часов и турфирмы не жалуются на отсутствие клиентов.

Автотур в Хорватию рассчитан на любой уровень комфорта, срок пребывания и кошелек. К примеру самый дешевый тур на 4 дня будет стоить от 4800 гривен за человека, на 10 дней — 14630 гривен с человека. Тур в Хорватию на 12 дней – от 299 евро с человека, от 499 евро – с проживанием в апартаментах, в 3* отеле с питанием "полупансион" – 699 евро с человека.

Для поездки в Хорватию из документов нужен только биометрический загранпаспорт. В этом году на время военного положения упростили документы на детей – не нужно нотариальное разрешение от родителей, дедушки-бабушки могут показать разрешение в "Дії". Все ковидные ограничения отменены.

Впрочем, наиболее популярными заграничными местами отдыха украинцев продолжают оставаться Турция и Египет, хотя отдых там несколько дороже чем в Хорватии.

Теги:
#Туризм #Хорватия #Отдых