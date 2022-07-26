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Автобусом до Хорватії: де можна недорого відпочити в Європі

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Микита Синицін Микита Синицін
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Хорватія стає популярним місцем відпочинку для українців
Хорватія стає популярним місцем відпочинку для українців

Українці дедалі частіше їдуть відпочивати автобусом до Хорватії

Через закриття аеропортів в Україні через російську агресію та зростання вартості відпочинку за кордоном, цього літа в українців особливою популярністю користуються автобусні тури. Наприклад, автотур у Болгарію на 8 ночей для двох обійдеться близько 18-20 тисяч гривень.

Як пише РБК-Україна, цього року дуже популярні автобусні тури до Хорватії, куди можна дістатися зі Львова за 25-26 годин та турфірми не скаржаться на відсутність клієнтів.

Автотур до Хорватії розрахований на будь-який рівень комфорту, термін перебування та гаманець. Наприклад, найдешевший тур на 4 дні коштуватиме від 4800 гривень за особу, на 10 днів — 14630 гривень з особи. Тур до Хорватії на 12 днів – від 299 євро з особи, від 499 євро – з проживанням в апартаментах, у 3* готелі з харчуванням "напівпансіон" – 699 євро з особи.

Для поїздки до Хорватії з документів потрібний лише біометричний закордонний паспорт. Цього року на час військового стану спростили документи на дітей – не потрібний нотаріальний дозвіл від батьків, дідусі-бабусі можуть показати дозвіл у "Дії". Усі ковидні обмеження скасовано.

Втім, найбільш популярними закордонними місцями відпочинку українців продовжують залишатися Туреччина та Єгипет, хоча відпочинок там дещо дорожчий, ніж у Хорватії.

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#Туризм #Хорватія #Відпочинок