Деньги есть, но платить нельзя: в "Нафтогазе" объявили о дефолте и объяснили, что случилось

В "Нафтогазе" говорят, что ответственность за прохождение отопительного сезона теперь лежит на Кабмине

В НАК "Нафтогаз Украины" сообщили об отказе Кабмина о согласовании выплат по еврооблигациям, что свидетельствует об объявлении дефолта.

Как сообщила пресс-служба компании, 21 июля правительство обязало должностных лиц "Нафтогаза" согласовывать с ним все сделки по валютным облигациям. Но, как сообщается, до 26 июля, последнего дня срока выплат, разрешения на погашение задолженности не поступило.

При этом в "Нафтогазе" говорят, что направили официальное письмо в Кабмин, в котором уведомили, что на счетах компании достаточно средств для погашения долгов, а также описали все негативные последствия для всей страны при объявлении "жесткого дефолта" по еврооблигациям

В НАК также сообщают, что правительство не дало разрешения на выполнение обязательств и выплаты основной суммы и процентов по облигациям выпуска 2022 года, а также процентов по облигациям выпуска 2024 года.

"Таким образом, правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины", — говорится в сообщении.

В сообщении также указано, что поскольку это фактически лишило компанию доступа к международному рынку капитала, то это значит, что Кабмин берет на себя полную ответственность за привлечение средств на покупку газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023 года.

Как сообщалось ранее, в правительстве говорят, что грядущая зима будет самой непростой в истории современной Украины, впрочем, там обещают, что мерзнуть никто не будет.