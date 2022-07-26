Гроші є, але платити не можна: у "Нафтогазі" оголосили про дефолт і пояснили, що сталося

У "Нафтогазі" кажуть, що відповідальність за проходження опалювального сезону тепер лежить на Кабміні

У НАК "Нафтогаз України" повідомили про відмову Кабміну про погодження виплат за єврооблігаціями, що свідчить про оголошення дефолту.

Як повідомила пресслужба компанії, 21 липня уряд зобов’язав посадових осіб "Нафтогазу" погоджувати з ним усі угоди щодо валютних облігацій. Але, як повідомляється, до 26 липня, останнього дня терміну виплат, дозволів на погашення заборгованості не надійшло.

При цьому в "Нафтогазі" кажуть, що направили офіційного листа до Кабміну, в якому повідомили, що на рахунках компанії достатньо коштів для погашення боргів, а також описали всі негативні наслідки для всієї країни під час оголошення "жорсткого дефолту" щодо єврооблігацій.

У НАК також повідомляють, що уряд не дав дозволу на виконання зобов’язань та виплати основної суми та відсотків за облігаціями випуску 2022 року, а також відсотків за облігаціями випуску 2024 року.

"Таким чином, уряд пішов на дефолт щодо єврооблігацій НАК "Нафтогаз України", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні також зазначено, що оскільки це фактично позбавило компанію доступу до міжнародного ринку капіталу, це означає, що Кабмін бере на себе повну відповідальність за залучення коштів на купівлю газу для проходження опалювального сезону 2022/2023 року.

Як повідомлялося раніше, в уряді кажуть, що майбутня зима буде найбільш непростою в історії сучасної України, проте там обіцяють, що мерзнути ніхто не буде.