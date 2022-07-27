Война все изменила – эксперт назвал изменения на топливном рынке страны

Топливный кризис принес водителям две хорошие новости

С началом агрессии рф против Украины в продаже исчезло топливо марки А-92 и стало гораздо меньше контрафактного бензина.

Об этом "Апострофу" рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Еще до российского вторжения украинские трейдеры говорили о том, что пора отказаться от А-92, который является остатком советской системы нефтепродуктов и в Европе не производится уже лет пятнадцать. Сейчас этот вопрос решился сам собой, поскольку в составе нынешних партий этой марки почти нет", — говорит эксперт.

Также эксперт подчеркнул ощутимое уменьшение на рынке количества контрафактного бензина — так называемой "бодяги". Связывает он это с уничтожением российскими ракетами части мини-НПЗ, которые производили такой продукт.

"То есть теперь их негде производить, да к тому же, чтобы обеспечить нужное октановое число, на таких производствах широко использовали специальные присадки, которые завозились из россии. Сейчас, разумеется, такие поставки остановились", — пояснил он.

Другой причиной, по которой поставщики снизили интерес к "бодяге", эксперт называет введенные на рынке горючего налоговые льготы.

"Главной целью трейдеров, занимавшихся подобным производством, было избегание налогов. А, поскольку сейчас подавляющая часть из них упразднена, то подобного рода сделки практически потеряли смысл", — убежден эксперт.

Тем временем после роста официального курса доллара НБУ в Украине ожидают изменений на рынке топлива, в частности, прогнозируется рост цен на дизель до 70 гривен, по другим же цены могут остаться прежними.