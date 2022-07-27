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Війна все змінила – експерт назвав зміни на паливному ринку країни

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Микита Синицін Микита Синицін
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Паливна криза принесла дві зміни
Паливна криза принесла дві зміни

Паливна криза принесла водіям дві хороші новини

З початком агресії Росії проти України у продажу зникло паливо марки А-92 і стало набагато менше контрафактного бензину.

Про це розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Ще до російського вторгнення українські трейдери говорили про те, що настав час відмовитися від А-92, який є залишком радянської системи нафтопродуктів і в Європі не виробляється вже років п’ятнадцять. Зараз це питання вирішилося саме собою, оскільки у складі нинішніх партій цієї марки майже немає ", — каже експерт.

Також експерт наголосив на відчутному зменшенні на ринку кількості контрафактного бензину — так званої "бодяги". Він пов’язує це зі знищенням російськими ракетами частини міні-НПЗ, які виробляли такий продукт.

"Тобто тепер їх ніде виробляти, та й до того ж, щоб забезпечити потрібне октанове число, на таких виробництвах широко використовували спеціальні присадки, які завозилися з росії. Зараз, зрозуміло, такі поставки зупинилися", — пояснив він.

Іншою причиною, через яку постачальники знизили інтерес до "бодяги", експерт називає введені на ринку пального податкові пільги.

"Головною метою трейдерів, які займалися подібним виробництвом, було уникнення податків. А оскільки зараз переважна частина з них скасована, то подібні угоди практично втратили сенс", — переконаний експерт.

Тим часом після зростання офіційного курсу долара НБУ в Україні очікують змін на ринку палива, зокрема, прогнозується зростання цін на дизель до 70 гривень, за іншими ж ціни можуть залишитися незмінними.

Теги:
#Бензин #Паливо #АЗС #Бодяга