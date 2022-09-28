Стать бизнесменом во время войны – Топ-5 бизнесов, которые можно купить прямо сейчас

Война не мешает украинцам пробовать свои силы в бизнесе

В течение полугода войны количество продаж готовых бизнесов вырос в 5 раз в сравнении с пандемическим 2020-м годом. Было немало и желающих его купить. Об этом говорят данные аналитики портала OLX.

Так, на OLX в разделе "Бизнес и услуги" больше всего предлагали:

магазины (7 124 объявления);

кофейни (3 739 объявления);

сайты (2168 объявлений);

кафе (1268 объявлений);

франшизы (1237 объявлений).

В марте на рынке преобладали предложения по продаже магазинов и сайтов, в мае-июне кафе и франшизы, а вот в августе – кафе. Меньше всего было предложений по продаже зоомагазинов и цветочного бизнеса.

Чаще всего украинцы хотели приобрести кафе и бар (по 13 отзывов на 1 объявление). Также украинцы интересовались фургонами, оборудованными для приготовления уличной еды — фудтраками (12 отзывов на 1 объявление), такой же интерес был к покупке Ютуб-канала.

По данным OLX чаще всего предлагали готовый бизнес в Киевской области — почти 54 тысяч объявлений за полгода войны. На Днепропетровщине и Одесщине этот показатель был ниже — 17,5 и 13,7 тысяч соответственно. Почти одинаковое количество бизнесов хотели продать во Львовской и Харьковской областях по 10 тысяч объявлений.

Купить готовый бизнес были готовы в Черкасской, Киевской и Черниговской областях – в среднем по 5 отзывов на 1 объявления. Чуть меньший спрос был в Кировоградской и Ивано-Франковской областях — по 4 отзыва на 1 объявление.

Постепенно оживает и рынок аренды недвижимости под бизнес.