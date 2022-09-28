Стати бізнесменом під час війни – Топ-5 бізнесів, які можна купити зараз

Війна не заважає українцям пробувати свої сили у бізнесі

Протягом півроку війни кількість продажів готових бізнесів зросла у 5 разів у порівнянні з пандемічним 2020 роком. Було чимало й охочих його придбати. Про це свідчать дані аналітики порталу OLX.

Так, на OLX у розділі "Бізнес та послуги" найбільше пропонували:

магазини (7 124 оголошення);

кав’ярні (3 739 оголошень);

сайти (2168 оголошень);

кафе (1268 оголошень);

франшизи (1237 оголошень).

У березні на ринку переважали пропозиції з продажу магазинів та сайтів, у травні-червні кафе та франшизи, а от у серпні – кафе. Найменше було пропозицій із продажу зоомагазинів та квіткового бізнесу.

Найчастіше українці хотіли придбати кафе та бар (за 13 відгуків на 1 оголошення). Також українці цікавилися фургонами, обладнаними для приготування вуличної їжі — фудтраками (12 відгуків на 1 оголошення), такий же інтерес був до покупки Ютуб-каналу.

За даними OLX найчастіше пропонували готовий бізнес у Київській області – майже 54 тисячі оголошень за півроку війни. На Дніпропетровщині та Одещині цей показник був нижчим — 17,5 та 13,7 тисяч відповідно. Майже однакову кількість бізнесів хотіли продати у Львівській та Харківській областях за 10 тисяч оголошень.

Купити готовий бізнес були готові у Черкаській, Київській та Чернігівській областях – в середньому по 5 відгуків на 1 оголошення. Трохи менший попит був у Кіровоградській та Івано-Франківській областях – по 4 відгуки на 1 оголошення.

Поступово оживає і ринок оренди нерухомості під бізнес.