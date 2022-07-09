Бізнес оживає, але… Що відбувається в сегменті оренди комерційної нерухомості

Арендувати бізнес в Україні коштує від 6 тисяч до 37 тисяч гривень

Як повідомляють ріелтори, оренда житла виходить на довоєнний рівень, але не тільки оренда житлової нерухомості відновлюється після кризи, спричиненої російською агресією.

Все більше оголошень про оренду комерційної нерухомості для ведення бізнесу з’являється у вільному доступі. Так, за даними Olx-нерухомість у порівнянні з березнем по Київській області майже вдвічі – з 10 800 до 20 800 зросла кількість пропозицій про здачу в оренду приміщень під офіс, магазин чи готовий бізнес.

Також до трійки регіонів з найбільшою кількістю оголошень про комерційну оренду входять Дніпропетровська та Львівська область з 5447 та 4637 оголошеннями відповідно.

У свою чергу орендарі найбільше бажають вести бізнес у Львівській, Одеській та Житомирській областях, де найчастіше шукають комерційну нерухомість під оренду. Як і до війни найчастіше орендодавці пропонують комерційну оренду офісних приміщень – 18 380 пропозицій, потім йдуть магазини – 9823 пропозиції та приміщення вільного призначення – 8576 пропозицій.

Сам же бізнес, як наголошують в Olx-нерухомість, цікавиться орендою автомийок — на одне таке оголошення припадає в середньому 8 відгуків, потім йдуть кафе, СТО, шиномонтаж та фермерські господарства.

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Щодо вартості оренди комерційної нерухомості, то вона порівняно з лютим серйозно змінилася. Наприклад, офіс тепер обійдеться в середньому в 6400 гривень замість колишніх 3772 гривень, за магазин просять 6867 гривень замість колишніх 9300, приміщення під склад подешевшало майже вдвічі – з 20 542 гривень до 11 878 гривень, а з 9385 до 13 227 гривень подорожчали приміщення вільного призначення.

Загалом найдешевше сьогодні орендувати офіс, МАФ, магазин чи торгову точку на ринку, що коштуватиме 6-7 тисяч гривень, а ось оренда ресторану, кафе чи бару обійдеться найдорожче – близько 37 тисяч гривень.

На ринку ж купівлі-продажу нерухомості за прогнозами ріелторів найближчим часом очікується зниження цін.