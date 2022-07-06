Оренда житла знову йде нагору – коли ціни повернуться на рівень довоєнних

Життя налагоджується — цінами на оренду прогнозують зростання

Агресія Росії проти України спричинила за собою дисбаланс на ринку оренди житла в столиці — пропозиція виявилася вищою від попиту, через що ціна на оренду впала на 30-50%. При цьому орендувати 1-кімнатну квартиру цілком реально за 4-5 тисяч гривень.

Але ситуація все ж таки змінюється, в не кращий для орендарів бік, про що повідомив президент Асоціації фахівців нерухомості України Юрій Піта під час інформаційного телемарафону.

"Ситуація з орендою в Україні загалом налагоджується, тому що панічні настрої відійшли на задній план, тож ціни поступово повертаються до рівня довоєнних", — сказав він.

Хоча, за словами Пити, ціни на оренду квартир у столиці впали на 40-50%, її вартість в Україні поступово повертається до рівня, який мав місце до війни.

"Падіння цін, що трапилося раніше, пов’язане з тим, що дуже багато пропозицій, попит ще не досить активний. Хоча ми спостерігаємо, що частина країни повертається до досить активного рівня. Західні регіони також повертаються до довоєнного рівня, з’явилася досить велика кількість пропозицій, дефіциту немає ", — сказав він.

Як зізнався "Телеграфу", один із столичних ріелторів ситуація з травня-червня мало змінилася.

"Особисто у мене клієнти, які пропонують житло під оренду, скидають з довоєнних цін 20-30%, але угод все одно мало", — нарікає наш співрозмовник.

Втім, не лише на ринку оренди падіння цін та затишшя — аналогічна ситуація і на ринку продажу житла в новобудовах, де слід очікувати серйозних знижок від забудовників.