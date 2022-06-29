Хрещатик за ціною Троєщини: що відбувається з цінами на оренду квартир у Києві

Орендувати квартиру в Києві можна вдвічі дешевше ніж до війни

Останнім часом відбувся обвал цін на ринку оренди нерухомості у столиці, коли ціни, залежно від сегмента, впали від 30 до 50%.

Про це повідомляє портал "Мінфін". За даними журналістів причиною цього є дисбаланс на ринку попиту та пропозиції оренди житла.

Сайт наводить слова Юрія Пити, президента Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України, згідно з якими з квітня ринок стартував з орендних ставок, в середньому на 40% нижчий за довоєнні. Найбільше подешевшало елітне житло, яке втратило 50% вартості. Таких цін, як раніше, в межах 1,5-2 тис. дол. на місяць, у преміум-сегменті зараз немає. Найменше втратив у ціні економ-клас, тут "відкат" становить 30-40%.

"Однокімнатну квартиру в досить непоганому стані можна знайти в середньому за 6 тис. грн, двокімнатну — за 8 тис. грн, і трикімнатну — за 10 тис. грн. У дорогому сегменті, звичайно, ціни будуть трохи вищими", — каже Юрій Піта .

У середньому за даними порталу падіння цін склало:

1-кімнатні: з 13 000 грн до 8000 грн (-38%);

2-кімнатні: з 21 600 грн до 13 000 грн (-39%);

3-кімнатні: з 46 100 до 20 000 грн. (-56%).

Пояснюється це тим, що незважаючи на зростання попиту – у червні він становив 80% від довоєнного, пропозиція теж зросла на 40%, значно перевищуючи попит і тому ціна оренди падає. До того ж майже половина квартир, що пропонуються до оренди, 1-кімнатні, в той час як більшість переселенців приїжджають сім’ями і вимагають квартир з великою кількістю кімнат.

За даними аналітиків OLX Нерухомість, кількість пропозицій оренди житла продовжує зростати і найбільше оголошень про оренду квартир в Печерському районі, Дарницькому та Шевченківському.

Щодо цін, то вартість оренди у столиці найдешевша у Деснянському районі – всього 4-5 тисяч гривень за 1-кімнатну квартиру, найдорожча оренда – у Печерському районі з його 12 тисячами гривень.

Бажаючим купити своє житло експерти рекомендують зайнятися цим швидше, оскільки вже восени очікується зростання цін на житло в Україні на 10-15%.