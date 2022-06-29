Крещатик по цене Троещины: что происходит с ценами на аренду квартир в Киеве

Арендовать квартиру в Киеве можно вдвое дешевле чем до войны

В последнее время произошел обвал цен на рынке аренды недвижимости в столице, когда цены в зависимости от сегмента упали от 30 до 50%.

Об этом сообщает портал "Минфин". По данным журналистов причиной тому — дисбаланс на рынке спроса и предложения аренды жилья.

Сайт приводит слова Юрия Питы, президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, согласно которым с апреля рынок стартовал с арендных ставок, в среднем на 40% ниже довоенных. Больше всего подешевело элитное жилье, потерявшее 50% стоимости. Таких цен, как раньше, в пределах 1,5-2 тыс. дол в месяц, в премиум-сегменте сейчас нет. Меньше потерял в цене эконом-класс, здесь "откат" составляет 30-40%.

"Однокомнатную квартиру в достаточно неплохом состоянии можно найти в среднем за 6 тыс. грн, двухкомнатную – за 8 тыс. грн, и трехкомнатную – за 10 тыс. грн. В дорогом сегменте, конечно, цены будут немного выше", — говорит Юрий Пита.

В среднем по данным портала падение цен составило:

1-комнатные: с 13 000 грн до 8 000 грн (-38%);

2-комнатные: с 21 600 грн до 13 000 грн (-39%);

3-комнатные: с 46 100 до 20 000 грн (-56%).

Объясняется это тем, что несмотря на рост спроса – в июне он составил 80% от довоенного, предложение тоже выросло на 40%, значительно превосходя спрос и потому цена аренды падает. К тому же почти половина предлагаемых к аренде квартир 1-комнатные, в то время как большинство переселенцев приезжают семьями и требуют квартир с большим числом комнат.

По данным аналитиков OLX Недвижимость, количество предложений аренды жилья продолжает расти и больше всего объявлений об аренде квартир в Печерском районе, Дарницком и Шевченковском.

Что до цен, то стоимость аренды в столице дешевле всего в Деснянском районе – всего 4-5 тысяч гривен за 1-комнатную квартиру, самая дорогая аренда – в Печерском районе с его 12 тысячами гривен.

Желающим же купить свое жилье эксперты рекомендуют заняться этим побыстрее, поскольку уже осенью ожидается рост цен на жилье в Украине на 10-15%.