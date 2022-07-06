Аренда жилья снова идет вверх – когда цены вернутся на уровень довоенных

Жизнь налаживается — ценам на аренду прогнозируют рост

Агрессия рф против Украины повлекла за собой дисбаланс на рынке аренды жилья в столице – предложение оказалось выше спроса, из-за чего цена на аренду упали на 30-50%. При этом арендовать 1-комнатную квартиру оказалось вполне реально за 4-5 тысяч гривен.

Но ситуация все же меняется, в не лучшую для арендаторов сторону, о чем сообщил президент Ассоциации специалистов недвижимости Украины Юрий Пита во время информационного телемарафона.

"Ситуация с арендой в Украине в целом налаживается, потому что панические настроения отошли на задний план, поэтому цены постепенно возвращаются к уровню довоенных", — сказал он.

Хотя, по словам Питы, цены на аренду квартир в столице упали на 40-50%, ее стоимость в Украине постепенно возвращается к уровню, который имел место до войны.

"Падение цен, случившееся раньше связано с тем, что очень много предложений, спрос еще не достаточно активен. Хотя мы наблюдаем, что часть страны возвращается к достаточно активному уровню. Западные регионы также возвращаются к довоенному уровню, появилось достаточно большое количество предложений, дефицита нет", — сказал он.

Как признался "Телеграфу" один из столичных риелторов ситуация с мая-июня мало изменилась.

"Лично у меня клиенты, предлагающие жилье под аренду, сбрасывают с довоенных цен 20-30%, но сделок все равно мало", — посетовал наш собеседник.

Впрочем, не только на рынке аренды падение цен и затишье — аналогичная ситуация и на рынке продажи жилья в новостроях, где следует ожидать серьезных скидок от застройщиков.