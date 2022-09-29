Банкинг для освобожденных территорий – когда банки вернутся в деоккупированные районы

Банки вернутся в освобожденные города и поселки пока не скоро

Нормальная жизнь понемногу возвращается на деоккупированные территории страны и частью этого должен стать возврат банков. Правда это связано с немалым числом рисков и потребуется время на их преодоление, считает заместитель председателя правления по розничному бизнесу, АО "Коммерческий Индустриальный Банк" Борис Рафалович.

По его мнению, главным вопросом является безопасность населения, поэтому следует прежде всего ориентироваться на официальные сообщения государственных служб, таких как ГСЧС или местных органов власти.

Борис Рафаилович

В целом по словам Рафаиловича, на сроки возврата также влияют такие факторы как:

сохранение опасности контратак противника, ракетных обстрелов;

впереди сверхтяжелый отопительный сезон, жизнь в городе или населенном пункте, где почти полностью разрушена коммунальная инфраструктура, будет крайне проблемной; не исключено, что именно в октябре-ноябре будет наблюдаться новая волна переселенцев — большинство людей вряд ли останется в полуразрушенных городах без систем нормального жизнеобеспечения;

необходима безоговорочная победа Украины в войне.

"При самом оптимистичном сценарии частичный возврат банков на деоккупированные территории произойдет не ранее второй половины марта 2023 года. Причем это будут преимущественно государственные банки, работающие с социальными выплатами. Также весной следует ожидать хоть и медленное, но восстановление экономики — возобновится малый и средний бизнес, что станет возможным, прежде всего, благодаря банковской поддержке. Очевидно, увеличится спрос на банковские услуги", — подчеркнул Рафаилович.

Тем временем даже государственные банки становятся все менее надежными в условиях войны.