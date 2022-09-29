Банкінг для звільнених територій – коли банки повернуться до деокупованих районів

Банки повернуться до звільнених міст і селищ поки не скоро

Нормальне життя потроху повертається на деокуповані території країни і частиною цього має стати повернення банків. Щоправда, це пов’язано з чималою кількістю ризиків і потрібен час на їх подолання, вважає заступник голови правління з роздрібного бізнесу, АТ "Комерційний індустріальний банк" Борис Рафалович.

На його думку, головним питанням є безпека населення, тому слід передусім орієнтуватися на офіційні повідомлення державних служб, таких як ДСНС чи місцеві органи влади.

Борис Рафаїлович

Загалом, за словами Рафаїловича, на терміни повернення також впливають такі фактори, як:

збереження небезпеки контратак противника, ракетного обстрілу;

попереду надважкий опалювальний сезон, життя у місті чи населеному пункті, де майже повністю зруйновано комунальну інфраструктуру, буде вкрай проблемним; не виключено, що саме у жовтні-листопаді спостерігатиметься нова хвиля переселенців — більшість людей навряд чи залишаться у напівзруйнованих містах без систем нормального життєзабезпечення;

необхідна беззаперечна перемога України у війні.

"При найоптимістичнішому сценарії часткове повернення банків на деокуповані території відбудеться не раніше другої половини березня 2023 року. Причому це будуть переважно державні банки, які працюють із соціальними виплатами. що стане можливим насамперед завдяки банківській підтримці. Очевидно, збільшиться попит на банківські послуги", — підкреслив Рафаїлович.

Тим часом навіть державні банки стають дедалі менш надійними за умов війни.