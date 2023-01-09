Энергоресурсы в руках ОПЕК+ и диктаторской рф являются инструментом гибридной войны против Запада, говорит Томаш Здеховски

Международный картель производителей нефти ОПЕК+ и генерируемые им цены на энергоресурсы, являются инструментом гибридной войны диктатур, включая россию, против Запада. Такой картель должен быть остановлен, а производители нефти лишены власти над демократическим миром, которую они имеют сегодня.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента, член специального комитета по иностранному вмешательству, включая дезинформацию Томаш Здеховски.

"Одна из наших ключевых задач, в контексте высоких цен на энергоресурсы, состоит в том, что мы должны остановить картель ОПЕК+. Они связаны с россией, Алжиром и тому подобными игроками, они не должны иметь такое влияние на нас, в том числе на Европейский Союз, которое они имеют сегодня", — заявил политик.

"В будущем производители нефти не должны иметь такую власть над Западом, сегодня они диктуют нам условия. Энергоресурсы в руках ОПЕК+ и диктатур, входящих в его состав, рф в первую очередь, является инструментом гибридной войны против Запада", — рассказал Томаш Здеховски.

5 октября 2022 страны ОПЕК+ приняли решение существенно сократить добычу нефти, в ходе настоятельных требований россии и Саудовской Аравии.

Это стало наибольшим сокращением нефтедобычи со времен пандемии COVID в 2020 году, которое уже действует, начиная с ноября.

Также напомним, в Центре оборонных реформ опубликовали исследование, согласно которому причиной высоких цен на энергоносители является искусственное ограничение добычи нефти странами членами ОПЕК+, а не российская агрессия против Украины, как принято считать. В соответствии с выводами аналитиков, такие действия являются международным картельным сговором, запрет которого является единственным доступным инструментом для снижения высоких цен на энергоносители и лишения РФ нефтегазовых доходов для ведения агрессивной войны.