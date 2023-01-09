Енергоресурси в руках ОПЕК+ та диктаторської Росії є інструментом гібридної війни проти Заходу, каже Томаш Здеховскі.

Міжнародний картель виробників нафти ОПЕК+ і генеровані ним ціни на енергоресурси є інструментом гібридної війни диктатур, включаючи росію, проти Заходу. Такий картель має бути зупинений, а виробники нафти позбавлені влади над демократичним світом, який вони мають сьогодні.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту, член спеціального комітету з питань іноземного втручання, включаючи дезінформацію Томаш Здеховскі.

"Одне з наших ключових завдань, у контексті високих цін на енергоресурси, полягає в тому, що ми повинні зупинити картель ОПЕК+. Вони пов’язані з росією, Алжиром і тому подібними гравцями, вони не повинні мати такого впливу на нас, у тому числі на Європейський Союз, який вони мають сьогодні", — заявив політик.

"У майбутньому виробники нафти не повинні мати такої влади над Заходом, сьогодні вони диктують нам умови. Енергоресурси в руках ОПЕК+ і диктатур, що входять до його складу, рф — у першу чергу, є інструментом гібридної війни проти Заходу", — розповів Томаш Здеховскі.

5 жовтня 2022 року країни ОПЕК+ прийняли рішення суттєво скоротити видобуток нафти, в ході настійних вимог росії та Саудівської Аравії.

Це стало найбільшим скороченням нафтовидобутку з часів пандемії COVID 2020 року, яке вже діє, починаючи з листопада.

Також нагадаємо, у Центрі оборонних реформ опублікували дослідження, згідно з яким причиною високих цін на енергоносії є штучне обмеження видобутку нафти країнами-членами ОПЕК+, а не російська агресія проти України, як заведено вважати. Відповідно до висновків аналітиків, такі дії є міжнародною картельною змовою, заборона якої є єдиним доступним інструментом для зниження високих цін на енергоносії та позбавлення РФ нафтогазових доходів для ведення агресивної війни.