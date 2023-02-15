"Няни" для инвесторов в Украине: работает ли закон

Миллиарды гривен должны были прийти в Украину с помощью инвестиционных нянь, но

С начала действия закона об "инвестнянях" с 13 января 2021 года по 23 января 2023-го Минэкономики получило пять заявок на реализацию инвестиционных проектов в рамках этой программы. Запланированные инвестиции по всем проектам – 11,075 млрд грн, однако ни одной гривны по ним так и не было реально привлечено.

Об этом заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, объяснивший, что причина отсутствия реализации проектов – война.

Так, три из пяти заявок (агрохолдинга "Астарта-Киев", производителя теплоизоляции ООО "ОБИО" и предприятия "Интерпайп Нико Тьюб"), по его словам, поступили в Минэкономики в конце 2021 года и забуксовали из-за войны, поэтому сейчас компании ведут расчеты и ожидают завершения активной фазы боевых действий.

Еще две заявки поступили уже в конце декабря 2022 — начале января 2023 года от горнолыжных курортов ООО "Буковель" и ООО "Славски". То есть, война все-таки не убила интерес инвесторов к Украине, пусть в их роли и выступили украинские компании.

Любопытно, что ранее чиновники называли совсем другое число компаний, желающих воспользоваться "инвестнянями" — 25 в июле 2021 года, по версии премьер-министра Дениса Шмыгаля, и семь, по его же словам в октябре 2022 года.

А тем временем напомним, что во Львовской области готовится к реализации масштабный проект сооружения комплекса по производству строительной продукции, включая передовые изоляционные материалы и решения для централизованного отопления. Туда в 2024 году будут вложены более 200 млн евро инвестиций. Инвестором станет строительная компания Kingspan из Ирландии.