Инвестиции в 200 млн евро: во Львове готовятся запустить мощное производство

В области хотят открыть производство стройматериалов

В 2024 году во Львовской области начнется сооружение комплекса строительных технологий, в который будут вложены более 200 млн евро инвестиций. Инвестором станет строительная компания Kingspan из Ирландии.

Этот вопрос обсуждали на заседании с участием исполнительного директора UkraineInvest Сергея Цивкача, председателя Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого и исполнительного директора инвестиционного проекта Kingspan в Украине Майка Стенсона. Об этом сообщает пресс-служба Правительственного офиса по привлечению инвестиций UkraineInvest.

Переговоры закончились успехом

Kingspan планирует инвестировать в проект 200 млн евро и развернуть шесть производственных зон, включая производство передовых изоляционных материалов и решений для централизованного отопления. Проект сосредоточен на производстве строительной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Представители компании уже начали искать участки под кампус во Львовской области. Компания выбрала именно Львовскую область из-за ее близкого расположения к границе.

Комплексное организационно-консультативное сопровождение подготовки проекта компании Kingspan предоставляет команда Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest.

Начало строительства намечено на 2024 год. Когда проект выйдет на уровень полной мощности, на нем будут трудиться от 600 до 800 работников. Кроме того, проектом предусмотрено создание "зеленого" производства с низким содержанием углерода, что будет оказывать положительное влияние на окружающую среду.

Строительная компания была создана в 1965 году и с тех пор имеет порядка 200 производственных площадок во всем мире. В Украине компания работает с 2005 года и оказалась одной из первых, покинувшей Россию, и одной из первых объявила об инвестициях в Украину.

Надо сказать, что НБУ в своем прогнозе на 2023-й год предрекает украинской экономике рост, правда, крайне небольшой.