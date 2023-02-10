Інвестиції у 200 млн євро: у Львові готуються запустити потужне виробництво

В області хочуть відкрити виробництво будматеріалів

У 2024 роцы у Львівській області розпочнеться спорудження комплексу будівельних технологій, в який буде вкладено понад 200 млн євро інвестицій. Інвестором стане будівельна компанія Kingspan із Ірландії.

Це питання було обговорено на засіданні за участю виконавчого директора UkraineInvest Сергія Цивкача, голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького та виконавчого директора інвестиційного проекту Kingspan в Україні Майка Стенсона. Про це повідомляє прес-служба Урядового офісу із залучення інвестицій UkraineInvest.

Переговори закінчилися успіхом

Kingspan планує інвестувати в проект 200 млн євро та розгорнути шість виробничих зон, включаючи виробництво передових ізоляційних матеріалів та рішень для централізованого опалення. Проект зосереджений на виробництві будівельної продукції з високою доданою вартістю.

Представники компанії вже почали шукати дільниці під кампус у Львівській області. Компанія обрала саме Львівську область через її близьке розташування до кордону.

Комплексний організаційно-консультативний супровід підготовки проекту компанії Kingspan надає команда Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest.

Початок будівництва заплановано на 2024 рік. Коли проект вийде на рівень повної потужності, на ньому працюватимуть від 600 до 800 працівників. Крім того, проектом передбачено створення "зеленого" виробництва з низьким вмістом вуглецю, що позитивно впливатиме на навколишнє середовище.

Будівельна компанія була створена у 1965 році і відтоді має близько 200 виробничих майданчиків у всьому світі. В Україні компанія працює з 2005 року і виявилася однією з перших, яка залишила Росію, і однією з перших оголосила про інвестиції в Україну.

Треба сказати, що НБУ у своєму прогнозі на 2023 рік передрікає українській економіці зростання, щоправда, вкрай невелике.