"Няні" для інвесторів в Україні: чи працює закон

Мільярди гривень мали прийти в Україну за допомогою інвестиційних нянь, але

З початку дії закону про "інвестняни" з 13 січня 2021 року по 23 січня 2023-го Мінекономіки отримало п’ять заявок на реалізацію інвестиційних проектів у рамках цієї програми. Заплановані інвестиції за всіма проектами – 11,075 млрд грн, проте жодної гривні за ними так і не було реально залучено.

Про це заявив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, який пояснив, що причиною відсутності реалізації проектів є війна.

Так, три з п’яти заявок (агрохолдингу "Астарта-Київ", виробника теплоізоляції ТОВ "ОБІО" та підприємства "Інтерпайп Ніко Тьюб"), за його словами, надійшли до Мінекономіки наприкінці 2021 року і забуксували через війну, тому зараз компанії ведуть розрахунки та очікують завершення активної фази бойових дій.

Ще дві заявки надійшли вже наприкінці грудня 2022 — на початку січня 2023 року від гірськолижних курортів ТОВ "Буковель" та ТОВ "Славські". Тобто війна таки не вбила інтерес інвесторів до України, нехай у їхній ролі й виступили українські компанії.

Цікаво, що раніше чиновники називали зовсім іншу кількість компаній, які бажають скористатися "інвестнянями" — 25 у липні 2021 року, за версією прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, і сім, за його словами, у жовтні 2022 року.

А нагадаємо, що у Львівській області готується до реалізації масштабний проект спорудження комплексу з виробництва будівельної продукції, включаючи передові ізоляційні матеріали та рішення для централізованого опалення. Туди у 2024 році буде вкладено понад 200 млн євро інвестицій. Інвестором стане будівельна компанія Kingspan із Ірландії.