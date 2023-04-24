Российский автогаз попадает в Украину преимущественно из стран Балтии и Польши – интервью с аналитиком Артемом Куюном

Энергоресурсы всегда были оружием для рф, подчеркивает Артем Куюн

Россия почти вытеснила автогаз других стран с нашего рынка и увеличивает энергетическую зависимость Украины от этого топлива. Такого не было даже до полномасштабного вторжения агрессора в нашу страну. Почему ни в Евросоюзе, ни в Украине ничто не мешает этому ресурсу доминировать в потреблении и как он попадает на наши рынки, БизнесТелеграфу рассказал аналитик "Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн.

"Деньги здесь не главное. Главное — влияние на рынки"

- Артем, какую динамику импорта в Украину российского автогаза вы наблюдаете?

- До полномасштабной войны, в 2020-2021 годах, когда рф "продавливала" наш рынок, автогаз из рф достигал 31% рынка. Это всегда был самый большой канал поставок до 2021 года.

– В марте 2023 года, по данным вашей компании, присутствие российского газа в Украине превысило 80%. Какая ситуация сейчас?

- Речь идет о подозрительном сжиженном газе. Он прибывает из источников, почти полностью питающихся российским газом без подтверждения его нероссийского происхождения. Доля такого подозрительного газа в марте 2023 года достигла 90% объема импорта.

– Сколько рф заработала на украинцах, потребляющих ее автогаз с начала полномасштабной войны?

- Россияне на этом газе зарабатывают гораздо больше, чем могли бы у себя где-нибудь в Сибири. Но в их масштабах это даже не копейки. На эту ситуацию нужно по-другому смотреть. Летом прошлого года цена сжиженного газа на сибирских заводах россии опускалась до дна из-за трудностей с экспортом, где-то до 80 долларов за тонну. А на границе с Польшей он уже стоил 400-450 долларов, когда за нероссийский газ просили не менее 700. С вычетом расходов на доставку, а это где-то 200 долларов, выйдет заработок где-то в 120-170 долларов. То есть для рф это все равно очень выгодно. А ведь этот газ у них – побочный продукт, его нельзя не производить. И те копейки, которые они могли бы заработать у себя на внутреннем рынке, фактически конвертировали во влияние на энергетические рынки. Поэтому здесь деньги – не главное. Главное, что это дает влияние на рынки. На протяжении почти всей истории рф, начиная с 1950-х годов, россияне делали именно это – выстраивали влияние, энергетическую зависимость от них стран – покупателей топлива. То есть энергоресурсы всегда для рф были оружием.

– Почему автогаз не попал под энергетическое эмбарго в ЕС?

- Автогаз остался без внимания, потому что в масштабах Европы он, как правило, не так значим для экономики. Для них основное – это нефть, дизельное топливо. Использование автогаза в ЕС в общей структуре расхода топлива не превышает 5%. В Европе он больше потребляется как горючее для отопления в регионах, где нет газопроводов, а также для приготовления пищи. На автомобильное потребление приходится не так уж много. Но есть несколько стран-исключений, самая большая из них — Польша. Там сжиженный газ реально важный и влиятельный энергоноситель.

- Какова доля россии на польском рынке автогаза?

– Поляки реально много потребляют сжиженного газа. Половину спроса на него удовлетворяет россия. И отказ от него, какие-то манипуляции с этим газом — это реально больно для них. В Польше сжиженный газ занимает важную энергетическую нишу. Если в Украине его доля в качестве горючего для авто достигает 30%, то польские водители потребляют 12-15% автогаза. Но они также используют его в промышленности и для отопления жилья, и когда нечем его заместить – это уже болезненный момент. Замечу, что прибалты и поляки уже обеспокоены импортом сжиженного газа из рф и собираются присоединять его к списку топлива из россии, которое под эмбарго.

– А почему Украина закрывает глаза на этот импорт?

– Де-юре поставки российского автогаза у нас не запрещены. Но де-факто, если кто-нибудь завезет к нам газ или дизель с биркой "made in Russia", его никто не пропустит в Украину. Кстати, по дизелю у нас аналогичная проблема и выражена она в более крупных деньгах. Его влияние на нашу топливную зависимость более ощутимо. У нас до 1 января 2023 года действовала спецпошлина на товары российского происхождения, в частности, на трубопроводный дизель и сжиженный газ. Чтобы доказать их нероссийское происхождение, нужно было предоставить документы. Однако даже если у поставщика не было документов, достаточно было уплатить пошлину 3%. С начала 2023 года действие пошлины прекратилось, поэтому формально у таможни нет юридического основания потребовать документы о происхождении. "Какое у тебя происхождение?" – "Контракт с латвийской компанией, то есть происхождение Латвия". – "Хорошо, заезжай". И бездействие правительства на этот счет настораживает, потому что все чиновники знакомы с этой ситуацией.

- Как автогаз из рф попадает в Евросоюз и кто его потом завозит в Украину?

- Это местный средний и малый бизнес, который покупает газ в россии по железной дороге, выгружает его к себе в хранилища в Латвии, Литве, Польше и затем автомобильными газовозами грузит в Украину.

– Как происходит импорт российского автогаза в Украину? Его миксуют или поставляют в чистом виде? Покупают наши АЗС или трейдеры?

- Разделять на трейдеров и АЗС не целесообразно, ведь все равно этот газ попадет на АЗС – напрямую или будет перекуплен внутри страны кем-то, не важно. Да, его могут миксовать, а могут на 100% формировать партию непонятным ресурсом. На сегодняшний день мы видим, что есть два основных пункта, откуда попадает российский автогаз в Украину. Первый – страны Балтии. Второй – Польша. По данным Евростата, весь импорт в ту же Литву – это россия, в Латвию (кроме поставок Orlen) – тоже россия. Терминалы на востоке Польши, откуда отгружается газ в Украину, тоже питаются российским ресурсом на 95%. После того как поднялась шумиха по поводу импорта подозрительного газа, польские трейдеры все больше этого ресурса отправляют к нам как американский, шведский, вообще нероссийский продукт, а себе оставляют российский. Но мы видим, что речь идет только о документах. А ведь и цены на границе неадекватно низкие, и пункты отправки далеко от портов, куда заходит нероссийский газ. Что касается Балтии, то там и близко нет того количества нероссийского газа, которое они декларируют при отгрузке к нам.

– "Амик Энерджи" собирается в мае импортировать топливо из Австрии от компании OMW. Она имеет собственные заводы или импортирует российское горючее?

– Это огромный игрок европейского топливного рынка с собственным нефтеперерабатывающим заводом, в том числе и в Австрии, возле Вены.

- Он настолько велик, что может Украину снабжать топливом?

– Украина способна предложить интересную цену. У нас, к сожалению, нет собственной переработки, и мы вынуждены диверсифицировать поставки горючего и переплачивать за него.

– PNK Orlen тоже значится в поставщиках автогаза в Украину. По вашим данным, эта компания поставляет в Украину собственный автогаз?

– По нашим данным, почти все, что производит литовский завод Orlen, реализуется в структуре компании, в том числе в Польше. Если он поставляет что-нибудь в Украину, это тоже четко отслеживается. Более того, Orlen сам испытывает дефицит автогаза и докупает его на рынке.

- Какая ценовая вилка на горючее из россии по сравнению с другими странами?

- Вилочка очень сладкая, от 5 до 7,5 грн на л. Это треть стоимости, с этим конкурировать невозможно.

- Можем ли мы определить автогаз россии по цене на наших АЗС?

– Нет. Те, кто не завозит российский газ и не хочет закрывать АЗС, должны торговать без прибыли, а компании-импортеры подозрительного ресурса просто получают экстра-маржу.

– Есть такие компании, которые точно не покупают и не реализуют российский автогаз?

– Все относительно. Насколько я знаю, не покупают принципиально российское LPG и контролируют сертификаты происхождения сети WOG, OKKO, полтавские трейдеры "Надежда" и "Автотранс", харьковский "Газтрон". Есть трейдеры, декларирующие поставки казахского газа, однако к нему есть большие вопросы.

- Какие риски того, что это на самом деле не казахский, а российский автогаз?

– Казахский автогаз – это преимущественно продукт из российского Оренбурга. Казахи производят там горючее по давальческой схеме: на завод "Газпрома" завозят сырье, перерабатывают его, что-то возвращают в Казахстан, другой газ прямо оттуда экспортируют в страны Балтии или Польшу с казахстанскими документами. Никогда не бывавший в Казахстане газ, произведенный на российском заводе, реализованный российским трейдером, перевезенный в российских вагонах… Это уже надо по совести решать, насколько он казахский. Тот же Евростат его видит как российский.

"Российское дизтопливо может попадать в Украину из Турции, Египта, Грузии"

– Вы говорили, что по дизелю тоже тревожная ситуация. Объясните, пожалуйста.

– Российское дизтопливо может попадать в Украину из Турции, Египта, Грузии. По данным морских перевозчиков и таможенных органов этих стран, именно они покупают огромные объемы российского дизеля. Эти страны не присоединились к европейскому эмбарго, поэтому это не запрещено. В Европе таким исключением является Болгария. Она до 2024 года может напрямую покупать российский дизель, и теоретически после переработки, в том числе и "на бумаге", продавать его в Украину. Впрочем, у дизеля нет такой разницы в цене, как у автогаза. Если автогаз рф имеет разницу минус 250-300 долларов на тонне по сравнению с аналогами, то разница дизеля из рф с другим — 50-70 долларов на тонне в порту. Но иногда есть вопиющие косвенные признаки. К примеру, откуда может взяться арктический дизель в Египте? Да еще и в порту, куда массово прибывают танкеры из Новороссийска. Здесь все ясно. Вообще, просачивание российского дизеля морем нужно очень мониторить, ведь Турция, Египет и другие страны Африки, я уверен, будут наращивать импорт из рф, а потом, я уверен, постараются реализовать это топливо в том числе на запрещенных территориях. И если европейским сертификатам происхождения есть какое-то доверие, то к тем же турецким и египетским – нет.

– Известно, кто заводит российский дизель в Украину? Возможно, те же компании, что и российский газ?

– Нет. Даже они так не рискуют. Это очень большой "зашквар". По дизелю все сложнее – топливо может смешиваться в портах, ценовая разница меньше. Не факт, что он продается на АЗС. У нас много его промышленного потребления. Это раз. Во вторых – привез его трейдер "Рога и копыта", оно автовозами разъехалось по стране, и все! Пока автоцистерна доехала до заправки, топливо может трижды сменить владельца. Поэтому очень тяжело доказать, что дизель на заправке именно российский.

– Как противодействовать поставкам российского топлива?

– Есть международные стандарты определения происхождения. И есть авторитетные эмитенты, которые эти документы выдают, государственные органы стран. К примеру, в Украине это Торгово-промышленная палата. Нужен полный запрет на поставки топлива морем из стран и портов, по которым мы располагаем информацией, что они покупают российские нефтепродукты. По дизелю – это Турция, Египет, Грузия, Болгария. В эти страны стабильно заходит российский дизель в больших объемах. Следовало бы пускать в Украину только дизель конкретного производителя, а миксы с выданным при неизвестных обстоятельствах сертификатом происхождения запрещать. Если это Турция и у импортера есть контракт с турецким заводом – это одно дело. Но если это бочка на побережье, в которую заливают все подряд, из рф в том числе, нужно такое обнаруживать и чистить нашу импортную корзину.

– Кто в правительстве на стороне защиты рынка от российского топлива?

– Все все понимают, но боятся. Чиновники очень обожглись с топливным кризисом, который был в начале вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, когда все страдали от отсутствия горючего. Эти шрамы еще не зажили.

– То есть боятся дефицита топлива, если отрубить российские поставки?

– Я так понимаю, чиновники боятся выстрелить себе в ногу. Эти решения должны быть взвешенными. Во-первых, можно спровоцировать кризис. А во-вторых, можно установить неэффективные барьеры, рядом с которыми найдется дыра, куда будет поставляться российское топливо, и затем это превратится в реку. Впрочем, я считаю, что нужно с чего-то начинать, причем уже давно.