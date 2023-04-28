"Нафтогаз" не нашел поддержки в правительстве и парламенте относительно рекордной дотации

Эксперты указывают на необходимость проверки финансового состояния НАК "Нафтогаз Украины" и самой эффективности компании

Министерство финансов Украины, а также депутаты бюджетного и налогового комитета Верховной Рады выступили против выделения рекордной дотации из государственного бюджета на компенсацию ущерба НАК "Нафтогаз Украины" в 2023 году.

По данным "Телеграфа", единственной, кто в правительстве поддерживает заявку НАКа на дотацию в полном объеме, является министр экономики Юлия Свириденко.

Как стало известно, проект финплана НАК "Нафтогаз Украины" предусматриваеткомпенсацию ущерба НАКу на сумму 327 миллиардов гривен.

Документ сейчас находится на согласовании в Кабмине, а впоследствии, в случае его утверждения, потребует изменений в государственный бюджет на 2023 год.

Следует подчеркнуть, что эта сумма больше, чем расходы госбюджета-2023 на медицину (206 млрд) и образование (122 млрд) вместе взятые. Причем если деньги для медиков и педагогов в бюджете-2023 уже заложены, то для удовлетворения аппетитов Чернышова их еще нужно найти.

Опрошенные "БизнесТелеграфом" эксперты указывают на необходимость проверки финансового состояния НАК "Нафтогаз Украины" и самой эффективности компании.

"НАК — это компания-банкрот, которая может существовать исключительно благодаря выкачиванию последних соков из государственного бюджета, — считает Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова. — Не нужно во время войны это делать, лучше подумать о ее санации, а деньги направить на восстановление объектов электроэнергетики и в поддержку бедных людей. Для привлечения инвестиций в отрасль необходимо провести до 2026 г. полную либерализацию рынка с ликвидацией перекрестного субсидирования и демонополизации, а сам НАК "Нафтогаз Украины" должен быть ликвидирован как лишняя "прокладка" между производителями и потребителями ".

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар прогнозирует, что публичная дискуссия по поводу рекордной заявки НАКа на государственную дотацию может завершиться повышением тарифов на газ для населения.

"Нафтогаз" в его нынешнем положении превратился в серьезное финансовое бремя. Сейчас у компании убытки и долги, – говорит эксперт. — И здесь нужно говорить о повышении цен и тарифов на природный газ. Это то, что не хочет делать правительство, власть в Украине в целом. И не безосновательно, потому что российская агрессия продолжается, страна не становится богаче, население беднеет ".