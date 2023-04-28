Он хочет все больше: глава "Нафтогаза" запросил гигантскую дотацию из госбюджета

Таких дотаций из государственного бюджета на покрытие убытков НАК еще не было. Руководство "Нафтогаза" просит больше, чем государство тратит на образование и медицину вместе взятые

НАК "Нафтогаз Украины" сделал заявку в правительство на рекордную дотацию из государственного бюджета. Для компенсации ущерба компании команда Алексея Чернышова хочет получить 327 миллиардов гривен. Это больше, чем расходы государства на медицину (206 млрд) и образование (122 млрд) вместе взятые. Причем если деньги для медиков и педагогов в бюджете-2023 уже заложены, то для удовлетворения аппетитов Чернышова их еще нужно найти.

Сейчас финплан НАКа находится на согласовании в Кабинете министров. Категорически против инициативы Чернышова выступил Минфин. В письме за подписью заместителя министра финансов Дениса Улютина эта позиция аргументируется не только значительным дефицитом бюджета, но и сомнительными цифрами, которыми манипулирует НАК для получения как можно большей дотации. В частности, не менее чем вдвое завышены цены на импортный газ (59,7 тыс. грн за тыс. куб. м). В 2,2 раза завышена и цена газа "Укрнафты" (71,6 тыс. грн за тыс. куб. м), который продается через биржу. Фактически это письмо является обвинением руководителя НАКа Алексея Чернышова во лжи, из-за чего государству может быть неправомерно нанесен дополнительный ущерб. Если информация Улютина подтвердится, творчеством руководства "Нафтогаза" должны заинтересоваться правоохранительные органы.

Для удовлетворения рекордной заявки НАК необходимо внести изменения в государственный бюджет. Один из руководителей налогового комитета Верховной Рады на условиях анонимности сообщил "БизнесТелеграфу", что шансов на поддержку парламентом дотации в объеме 327 миллиардов практически нет.

"Прежде всего следует прекратить "пиз*инг" в "Нафтогазе", о котором все знают. Пока он продолжается, в условиях войны никто дотации для НАКа не поддержит", — сказал нардеп.

Другой депутат из бюджетного комитета Рады допустил, что парламент поддержит дотацию из государственного бюджета всего на 76 млрд грн. Это сумма, необходимая для покрытия разницы между рыночной ценой и тарифом на газ для населения.

Пока единственной, кто в правительстве поддерживает заявку НАКа на рекордную дотацию, является министр экономики Юлия Свириденко.

Откуда берутся убытки "Нафтогаза", на днях ярко проиллюстрировало сообщение Агентства по розыску и менеджменту активов. АРМА отчиталось о доходах, полученных государством от управления 71 АЗС арестованной сети "Глуско". Ими управляет дочерняя компания НАКа "Нафтогаз Ойл Трейдинг". К концу первого квартала 2023 года она перечислила в госбюджет 378 тысяч гривен. То есть 5,3 тыс. грн от одной АЗС. При этом расходы НАКа на "сохранение актива" этой сети, сейчас работающей под брендом под брендом "U.GO", составили 2,5 млн грн.

Опрошенные "БизнесТелеграфом" эксперты указывают на необходимость проверки финансового состояния НАК "Нафтогаз Украины" и повышения эффективности компании. В противном случае возникнет вопрос о необходимости ее дальнейшего существования.

"НАК — это компания-банкрот, которая может существовать исключительно благодаря выкачке последних соков из государственного бюджета, — считает Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова. — Не нужно во время войны это делать, лучше подумать о ее санации, а деньги направить на восстановление объектов электроэнергетики и поддержку бедных людей. Для привлечения инвестиций в отрасль необходимо провести до 2026 г. полную либерализацию рынка с ликвидацией перекрестного субсидирования и демонополизацией, а сам НАК "Нафтогаз Украины" должен быть ликвидирован, как лишняя "прокладка" между производителями и потребителями".

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар прогнозирует, что публичная дискуссия по поводу рекордной заявки НАКа на государственную дотацию может завершиться повышением тарифов на газ для населения. "Нафтогаз" в его нынешнем положении превратился в серьезное финансовое бремя. Сейчас у компании убытки и долги, — говорит эксперт. — И здесь нужно говорить о повышении цен и тарифов на природный газ. Это то, чего не хочет делать правительство, власть в Украине целом. И не безосновательно, потому что российская агрессия продолжается, страна не становится богаче, население беднеет".

Возможный пересмотр цен на газ для населения (новый тариф может составить 11 грн за куб. м) — не менее болезненное решение для властей, чем увеличение дефицита бюджета для дотаций НАКа. Это ведь может повлиять на политические позиции руководства государства. При назначении Алексея Чернышова руководителем "Нафтогаза" Офис президента рассчитывал, что компания самостоятельно решит свои финансовые проблемы, в частности, благодаря финансовым потокам от переданных на ее баланс облгазов. Но убыточность НАКа за период руководства Чернышова, судя по всему, только растет.