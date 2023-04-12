Газовая гонка: почему глава "Нафтогаза" Чернышов ставит подножку руководителю "Укрнафты" Корецкому?

Офис президента устроил неофициальное соревнование двух команд, возглавляющих "Нафтогаз" и "Укрнафту". Руководители двух схожих по структуре государственных компаний демонстрируют совершенно разный подход к решению одних и тех же проблем.

Стремительный выход ПАО "Укрнафта" из убытков на прибыльность стал проблемой руководства НАК "Нафтогаз Украины". Две государственные компании с почти идентичной структурой (добыча нефти и газа, поставки конечным потребителям, собственная сеть АЗС) были обречены не только на рыночную, но и на политическую конкуренцию двух менеджерских команд. Офис президента как окончательный арбитр в этой конкуренции поставил перед командами Алексея Чернышова и Сергея Корецкого примерно одинаковые задачи: обеспечение ВСУ, стабильные поставки нефти и газа на внутренний рынок, наведение порядка в финансах и вывод компаний на прибыльность, наращивание добычи.

Различный стиль менеджмента – противоположные результаты

Оба менеджера были назначены на свои должности практически одновременно – в начале ноября 2022 года. Но если Сергей Корецкий за полгода работы во главе "Укрнафты" остановил падение добычи и начал ее наращивать, перезапустил сеть АЗС и полностью выплатил задолженность по акцизу, то у Алексея Чернышова все с точностью до наоборот. НАК "Нафтогаз Украины" из-за долгов — в дефолте, а вместо выхода на прибыльность — заявка на рекордную субсидию из государственного бюджета в объеме 300 млрд грн.

Единственным светлым пятном стала новость о введении в эксплуатацию дочерней компанией НАКа — ПАО "Укргаздобыча", двух газовых скважин суммарной мощностью 800 тыс. кубометров в сутки. Но сделано это было скорее вопреки, а не благодаря усилиям Чернышова. Ведь он, несмотря на жалобы "Укргаздобычи", продолжает блокировать платежи этой компании.

Следовательно, политические позиции главы НАК "Нафтогаз Украины" заметно ухудшились. Если раньше в общении с коллегами он не скрывал премьерских амбиций и хвастался дружескими отношениями с главой Офиса президента Андреем Ермаком, то теперь на каждом шагу ему приходится сталкиваться с невыгодными сравнениями себя с более эффективными менеджерами. Для выравнивания ситуации Алексей Чернышов сделал достаточно сильный ход, который хоть и далек от интересов государства, но вполне способен устранить конкурента.

"Ход конем" от Чернышова

От источников в Кабмине "Бизнес Телеграф" получил проект правительственного постановления, которым на "Укрнафту" возлагаются так называемые "специальные обязанности для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа". Рассмотрение постановления ожидается на одном из ближайших заседаний Кабинета министров.

"Специальные обязанности" будут предусматривать направление всего добываемого "Укрнафтой" газа на нужды предприятий теплокоммунэнерго. В этом секторе цена газа в два раза ниже рыночной, а оплачивается в лучшем случае 50% от потребления.

Таким образом, руководство НАК "Нафтогаз Украины", которое стоит за этим проектом постановления, успешно переводит проблему с больной головы на здоровую.

Или это принципиально меняет что-либо для решения проблемы неплатежей или обеспечения населения газом? Нет. Но это позволяет хоть чуть-чуть притормозить вывод "Укрнафты" из кризиса.

ПАО "Укрнафта" еще с декабря направляет 100% добытого газа в НАК "Нафтогаз Украины" как расчет за взятые в 2020 году в долг 15 млрд грн (эти средства тогда были использованы для погашения налоговых долгов). В 2023 году план добычи газа у "Укрнафты" — 1,04 млрд кубометров. Еще 0,5 млрд кубометров компания хранила в подземных хранилищах и зимой начала продавать на бирже.

Это означает, что уже к следующему отопительному сезону долг перед НАКом может быть погашен.

Такой успех Сергея Корецкого может стать для Алексея Чернышова настоящей политической катастрофой. Ведь при нынешнем руководстве НАК "Нафтогаз Украины" в 2023 году только продолжает накапливать долги и все настойчивее просит дотацию из государственного бюджета.

Напомним, что 2022 год НАК под руководством Алексея Чернышова закончил с убытком в 40 миллиардов гривен. Еще 270 млрд составляют дебиторские долги компании. После решения нынешнего главы "Нафтогаза" о невыплате 8 ноября 2022 года процентов по еврооблигациям (транш на 500 млн долларов США) компания находится в дефолте. Проведение расчетов в НАКе переведено из планового режима в ручной. Каждый крупный платеж центрального офиса и дочерних предприятий группы проходит по подтверждению людей Чернышова. Апогеем беспорядка в финансах компании стала недавняя публикация "Харьковгазом" (перешел под контроль НАКа) баланса потребления за март еще до окончания месяца. Следовательно, для всех стала очевидной фактическая фальсификация показателей баланса.

Как следствие, Международный валютный фонд в меморандуме о четырехлетней кредитной программе для Украины на $15,6 млрд выдвинул отдельное беспрецедентное требование относительно "Нафтогаза Украины" (пункт 88 Технического меморандума о взаимопонимании от 24.03.2023, стр. 159). Компания обязана ежемесячно не позднее 25 числа подробно информировать МВФ о финансовых и товарных потоках компании, об объемах и ценах закупки и реализации газа, а также об основных статьях доходов и расходов. В случае выявления в НАК новых финансовых дыр кредитная программа для Украины может быть приостановлена.

На этом фоне дела у "Укрнафты" выглядят гораздо лучше. Сергей Корецкий с командой пришел в компанию после ее фактической конфискации у Игоря Коломойского и перевода в управление Министерства обороны. Менее чем за полгода новый менеджмент смог наладить обеспечение ВСУ необходимым горючим, закупить парк бензовозов, начать импорт нефтепродуктов по прямому контракту с польской Orlen, перезапустить сеть АЗС, инициировал программу создания первых 100 фирменных магазинов на заправках, перевел все закупки в Prozorro, начал наращивать добычу нефти и газа. Несмотря на крупные инвестиции, объявлена задача завершить 2023 год с прибылью.

Арбитры скоро объявят результат

Неудивительно, что такая очевидная разница в динамике работы двух государственных компаний привела к ухудшению отношений Алексея Чернышова с руководством Офиса президента. Там, как оказалось, были не готовы к тому, что вместо эффективных менеджерских решений руководитель НАКа будет все время тратить на консультации с кредиторами по дефолту и лоббированию бюджетной дотации. Ее объем, кстати, на всякий случай уже ограничил МВФ суммой впятеро меньшей, чем аппетиты НАКа (60 млрд грн вместо 300 млрд грн).