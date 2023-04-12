Газові перегони: чому голова "Нафтогазу" Чернишов ставить підніжку керівнику "Укрнафти" Корецькому?

Офіс президента влаштував неофіційне змагання двох команд, що очолюють "Нафтогаз" та "Укрнафту". Керівники двох схожих за структурою державних компаній демонструють абсолютно різний підхід до вирішення одних і тих же проблем.

Стрімкий вихід ПАТ "Укрнафта" зі збитків на прибутковість став проблемою для керівництва НАК "Нафтогаз України". Дві державні компанії з майже ідентичною структурою (видобуток нафти й газу, постачання кінцевим споживачам, власна мережа АЗС) були приречені не тільки на ринкову, а й на політичну конкуренцію двох менеджерських команд. Офіс президента, як остаточний арбітр у цій конкуренції, поставив перед командами Олексія Чернишова та Сергія Корецького приблизно однакові завдання: забезпечення ЗСУ, стабільні постачання нафти й газу на внутрішній ринок, наведення ладу у фінансах та виведення компаній на прибутковість, нарощування видобутку.

Різний стиль менеджменту — протилежні результати

Обидва менеджери були призначені на свої посади практично одночасно — на початку листопада 2022 року. Але якщо Сергій Корецький за майже пів року роботи на чолі "Укрнафти" зупинив падіння видобутку і почав його нарощувати, перезапустив мережу АЗС та повністю виплатив заборгованість по акцизу, то в Олексія Чернишова все з точністю до навпаки. НАК "Нафтогаз України" через борги — в дефолті, а замість виходу на прибутковість — заявка на рекордну субсидію з державного бюджету обсягом 300 млрд грн.

Єдиною світлою плямою стала новина про введення в експлуатацію дочірньою компанією НАКу, — ПАТ "Укргазвидобування", двох газових свердловин сумарною потужністю 800 тис. кубометрів на добу. Але зроблено це було, скоріше, всупереч, а не завдяки зусиллям Чернишова. Адже він попри скарги "Укргазвидобування", продовжує блокувати платежі цієї компанії.

Відтак, політичні позиції голови НАК "Нафтогаз України" помітно погіршились. Якщо раніше у спілкуванні з колегами він не приховував прем’єрських амбіцій і вихвалявся дружніми стосунками з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, то тепер на кожному кроці йому доводиться мати справу з невигідними порівняннями себе з більш ефективними менеджерами. Для вирівнювання ситуації Олексій Чернишов зробив досить сильний хід, який хоч і далекий від інтересів держави, але цілком здатний усунути конкурента.

"Хід конем" від Чернишова

Від джерел у Кабміні "Бізнес Телеграф" отримав проєкт урядової постанови, якою на "Укрнафту" покладаються так звані "спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу". Розгляд постанови очікується на одному з найближчих засідань Кабінету міністрів.

"Спеціальні обов’язки" передбачатимуть спрямування всього газу, який видобуває "Укрнафта", на потреби підприємств теплокомуненерго. У цьому секторі ціна газу удвічі нижче ринкової, а оплачується в кращому випадку 50% від споживання.

Таким чином керівництво НАК "Нафтогаз України", яке стоїть за цим проєктом постанови, успішно перекладає проблему з хворої голови на здорову.

Чи це принципово змінює щось для розв'язання проблеми неплатежів або забезпечення населення газом? Ні. Але це дозволяє хоч трохи пригальмувати виведення "Укрнафти" з кризи.

ПАТ "Укрнафта" ще з грудня спрямовує 100% видобутого газу до НАК "Нафтогаз України" як розрахунок за взяті у 2020 році в борг 15 млрд грн (ці кошти тоді були використані для погашення податкових боргів). У 2023 році план видобутку газу в "Укрнафти" — 1,04 млрд кубометрів. Ще 0,5 млрд кубометрів компанія зберігала у підземних сховищах і взимку почала продавати на біржі.

Це означає, що вже до наступного опалювального сезону борг перед НАКом може бути погашено.

Такий успіх Сергія Корецького може стати для Олексія Чернишова справжньою політичною катастрофою. Адже за нинішнього керівництва НАК "Нафтогаз України" у 2023 році лише продовжує накопичувати борги та все настирливіше просить дотацію з державного бюджету.

Нагадаємо, що 2022 рік НАК під керівництвом Олексія Чернишова закінчив зі збитками у 40 мільярдів гривень. Ще 270 мільярдів становлять дебіторські борги компанії. Після рішення нинішнього голови "Нафтогазу" про невиплату 8 листопада 2022 року відсотків за єврооблігаціями (транш на 500 млн доларів США) наразі компанія перебуває у дефолті. Проведення розрахунків у НАКу переведено з планового режиму у ручний. Кожен великий платіж центрального офісу та дочірніх підприємств групи проходить через підтвердження людей Чернишова. Апогеєм безладу у фінансах компанії стала нещодавна публікація "Харківгазом" (перейшов під контроль НАКу) балансу споживання за березень ще до закінчення місяця. Відтак, для всіх стала очевидною фактична фальсифікація показників балансу.

Як наслідок, Міжнародний валютний фонд у меморандумі про чотирирічну кредитну програму для України на $15,6 млрд висунув окрему безпрецедентну вимогу щодо "Нафтогазу України" (пункт 88 Технічного меморандуму про взаєморозуміння від 24.03.2023, стор. 159). Компанія зобов’язана щомісяця не пізніше 25 числа детально інформувати МВФ про фінансові та товарні потоки компанії, про обсяги та ціни закупівлі та реалізації газу, а також основні статті доходів та витрат. У разі виявлення в НАКу нових фінансових дір кредитна програма для України може бути призупинена.

На цьому тлі справи в "Укрнафті" виглядають значно краще. Сергій Корецький з командою прийшов у компанію після її фактичної конфіскації в Ігоря Коломойського та переведення під управління Міністерства оборони. Менше ніж за пів року новий менеджмент зміг налагодити забезпечення ЗСУ необхідним пальним, закупити парк бензовозів, почати імпорт нафтопродуктів за прямим контрактом з польською Orlen, перезапустити мережу АЗС, ініціював програму створення перших 100 фірмових магазинів на заправках, перевів всі закупівлі в Prozorro, почав нарощувати видобуток нафти й газу. Попри великі інвестиції, оголошено завдання завершити 2023 рік з прибутком.

Арбітри скоро оголосять результат

Не дивно, що така явна різниця у динаміці роботи двох державних компаній призвела до погіршення стосунків Олексія Чернишова з керівництвом Офісу президента. Там, як виявилося, були не готові до того, що замість ефективних менеджерських рішень керівник НАКу весь час витрачатиме на консультації з кредиторами щодо дефолту та лобіювання бюджетної дотації. Її обсяг, до речі, про всяк випадок вже обмежив МВФ сумою уп'ятеро меншою, ніж апетити НАКу (60 млрд грн замість 300 млрд грн).