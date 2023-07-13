Александр Кацуба – о политике энергосбережения для Украины и скандинавском опыте

Остается надеяться, что Украинскому Государству хватит политической воли начать масштабную энергомодернизацию

После того, как на конференции восстановления в Лондоне украинские власти объявили, что целью Украины является построение энергетического хаба, внимание было сосредоточено на вопросе привлечения инвестиций и технологий в генерацию энергии, в первую очередь – в электроэнергетике. Но всего полгода назад главным акцентом для Украины была не генерация энергии, а ее сохранение.

Когда российские ракеты и иранские дроны атаковали нашу энергетическую инфраструктуру, главным вызовом для нас было сохранить энергию. Потратить меньше. Потому что генерировать и транспортировать для нас было проблемой. Но эта проблема возникла не вчера.

Энергоэффективность в Украине – это давняя проблема, о которой много говорят, но с первой газовой войны с Россией не то чтобы очень многое сделали. Если частный бизнес действительно многое инвестирует в собственную энергоэффективность (ибо себестоимость товаров или услуг нужно уменьшать ради экономической целесообразности), то государство, местное самоуправление и домохозяйства сделали явно недостаточно.

Если домохозяйствам (особенно жильцам многоквартирных домов) часто не хватает финансового ресурса и благоприятных условий от общества, то государство и местное самоуправление испытывают в первую очередь нехватку политической воли и качественных управленческих практик. В итоге коммунальное хозяйство почти каждого украинского города теряет от 20 до 70% энергии зря. Причем это не только теплопотери от неутепленных домов, школ или больниц. Это даже такой пустяк, как дополнительные затраты электричества на работу насосов водоканалов, ведь на самих водоканалах зря теряется до 75% воды. Которая вытекает через дырявые трубы на уровне водопроводов или в домах, куда доставляется. Да, это не ошибка, в малых городах вроде Смелы (Черкасская область) потери воды достигают ¾.

В итоге на 1000 долларов внутреннего валового продукта Украина тратит вдвое больше энергии, чем в среднем по ЕС. И речь не только о странах южной Европы, где тепло (хотя там огромные объемы электричества идут не на утепление, а на охлаждение). Украинская экономика вдвое больше тратит на 1000 долларов производимого конечного продукта, чем экономика Швеции или Норвегии, которые имеют более строгий климат.

Скандинавия вообще была пионером внедрения практик энергосбережения, начав этот путь еще в 60-х годах 20 века. Затем компанию ей составили Япония и Германия, а затем подтянулись и другие развитые страны. Украина с 2008 года предприняла несколько попыток внедрить систему энергосбережения на государственном уровне. Но единственным большим системным успехом мы можем считать программу, совместно реализуемую Украиной (Министерством регионального развития), государственными банками и Группой Всемирного банка, когда в рамках реформы децентрализации 800 миллионов долларов США были направлены на проекты энергосбережения в регионах.

Существуют также локальные программы энергосбережения на уровне регионов и крупных городов, но эти проекты исключительно спорадические. Кроме того, большинство таких программ – например, на уровне города Киева – слишком бюрократизированы, сложны для присоединения или требуют значительной материальной готовности жителей многоэтажного дома.

Ключевая проблема состоит в том, что самые большие проблемы с энергоэффективностью имеют самые старые (преимущественно советские) дома, школы и больницы. Которые сконцентрированы преимущественно в небольших городах, а также в старых микрорайонах городов по всей стране. У местного самоуправления не хватает либо средств, либо политической воли, либо и того, и другого для внедрения доступных и адекватных программ энергосбережения. На уровне государства проект с Всемирным банком пока остается единственной попыткой внедрить системную и экономически целесообразную государственную программу энергосбережения.

Чтобы понимать потенциал энергосбережения в Украине, приведу всего 3 цифры:

45% – настолько Украина могла бы сократить использование энергии для производства каждой 1000 долларов ВВП при применении современных технологий энергосбережения. До войны из-за неэффективности энергетики Украина теряла 100 миллионов гривен в год. Только потери из-за неэффективности водопроводов составляли 4 миллиона в день.

В Европе – и особенно в Скандинавии – отработана схема внедрения программ энергосбережения. Чему мы должны научиться у наших партнеров и союзников, чтобы в процессе построения энергетического хаба получить весь возможный положительный эффект от политики энергосбережения?

Политика энергосбережения должна быть комплексной, предусматривать льготы (в том числе налоговые) и доступные программы финансирования всех необходимых мер – энергоаудита, проектирования, строительных работ, закупки оборудования. В Норвегии Фонд энергосбережения существует с 1981 года и наполняется нефтяными доходами – и именно из этих денег внедряются программы утепления, сокращения выбросов, перевод общественного транспорта на электричество и биотопливо, выделяются дотации на выращивание энергетического леса и переработку мусора в топливные брикеты. Информационная политика – очень важна. Привычки сохранять энергию (на уровне домохозяйств) являются продуктом не только дорогостоящей энергии, но и положительной пропаганды. Дети должны знать о привычках энергосбережения со школы и детского сада. Родители – из каждого доступного источника информации. Именно так привычки энергосбережения вводились в Швеции с 1963 года и в Норвегии с 1967. В 2022 в Финляндии стартовала кампания "на градус меньше", каждого финна поощряют к конкретным мерам по энергосбережению. Во-первых, значительно снизить температуру во всех малоиспользуемых подсобных помещениях (лестницах, складах, гаражах) и жилых помещениях. При понижении температуры в жилых домах на один градус комбинированная экономия энергии соответствует годовому потреблению до 90 000 отдельно стоящих домов с электрообогревом. Правильная температура для холодильника +5, а для морозильника –18 градусов. Каждый градус увеличивает потребление электроэнергии примерно на 5%. При эффективном энергосбережении домохозяйства могут сократить до 20% потребляемой энергии. Разумная политика запретов. В Норвегии и Швеции не используются традиционные лампочки накаливания, не устанавливаются в домах окна, не соответствующие стандартам энергосбережения, не строятся стены, крыши и подвалы, теплопроводность которых не отвечает новым требованиям к энергосбережению, а главное – практически все норвежское общество психологически ориентировано на использование максимально возможно возобновляемых энергоресурсов. Чистота в Норвегии просто поражает. Однако если внимательно посмотреть на контейнеры, предназначенные для выбрасывания мусора, можно увидеть, что они имеют, как правило, 3 разных блока для разного мусора, что значительно облегчает работу по его сортировке и переработке. Мусор обязательно перерабатывается в энергию. Тот мусор, который подлежит повторной переработке, сразу поступает на предприятия, занимающиеся переработкой, остальные уходят на мусоросжигательный завод, оборудованный по последнему слову техники. Сжигание мусора позволяет подавать тепло для обогрева и горячую воду через централизованную сеть в Осло и пригородную зону (до 100 км), часть тепла, которую нельзя подать трубами, превращается в электроэнергию и снова используется. Органический мусор, который может достаточно быстро сгнить (например, продуктовый мусор, фекалии) является источником другого биоресурса – газа метана, который является продуктом гниения, но очень успешно может быть собран и использован для получения тепла. Весь такой мусороперерабатывающий цикл является достаточно чистым экологически и эффективным энергетически, хотя нуждается в ценных капиталовложениях. Децентрализация производства тепла. В Швеции большинство домов и объектов социальной инфраструктуры осуществляют отопление и охлаждение путем использования станций тепловых насосов. Сырьем для таких станций является потенциал воды, атмосферы и земли. К примеру, станция в Стокгольме обеспечивает теплом 400 тысяч населения города. Здесь продолжает расти число потребителей энергии, производимой тепловыми насосами, поскольку они достаточно эффективны и снижают вредное воздействие на окружающую среду. В настоящее время Швеция насчитывает более 700 000 тепловых насосов. Во всех странах европейского севера (Исландия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия) запрещено строительство без соблюдения стандартов энергосбережения. Базовая технология строительства – так называемый "пассивный дом".

Высокоэффективная теплоизоляция дома, не только стен, но и потолка, пола, чердака, подвала. Формируется несколько слоев теплоизоляции (наружная и внутренняя), не позволяющие выпускать тепло и впускать холодный воздух. Теплопотери составляют 15 кВт на кв.м. В обычном доме – 250-300 кВт на кв.м.

Инновационные оконные системы используют двух- или трехкамерные конструкции, применяется специальная технология примыкания окон к стенам. Самые большие окна направлены на юг, откуда поступает максимальное солнечное излучение, которое будет приносить больше тепла, чем тратить.

Система рекуперации тепла. Воздух выходит и поступает в дом через специальный воздуховод. В рекуператоре (теплообменнике) отработанный теплый воздух нагревает входящий уличный воздух (нагретый уже в воздуховоде от тепла земли) и затем выбрасывается на улицу.

Все эти составляющие политики энергосбережения достаточно ясны и несложны в реализации при наличии политической воли и квалифицированного менеджмента. Кроме того, скандинавский подход не исчерпывается перечисленным и наши шведские, норвежские и финские партнеры с удовольствием делятся опытом и технологиями. Поэтому остается надеяться, что Украинскому Государству хватит политической воли начать масштабную энергомодернизацию. Тем более, вызовы и войны, и мира толкают нас к этому.