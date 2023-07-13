Кацуба: До вторжения Украина теряла 100 млн в день из-за неэффективности энергетики

Коммунальное хозяйство почти каждого украинского города теряет от 20 до 70% энергии зря

Неэффективность украинской энергетической системы до войны наносила ущерб на 100 миллионов гривен в день. Только из-за неэффективности систем водоснабжения и водоотведения Украина теряла 4 миллиона гривен в день. Об этом в своей колонке написал эксперт по энергетике, предприниматель Александр Кацуба.

Предприниматель пишет, что энергоэффективность в Украине – это давняя проблема, о которой много говорят с первой газовой войны с Россией. Но государство до сих пор недостаточно сделало, чтобы проводить последовательную политику энергоэффективности. Причина — отсутствие политической воли и менеджмента нужного уровня.

Коммунальное хозяйство почти каждого украинского города теряет от 20 до 70% энергии зря, а жилищный фонд большинства городов и общин остается не модернизированным, пишет предприниматель.

В итоге на 1000 долларов ВВП Украина тратит вдвое больше энергии, чем в среднем по Европе, в том числе таких стран как Швеция или Норвегия, которые имеют более суровый климат, чем Украина. После того как правительство анонсировало создание в нашей стране европейского энергетического хаба, необходимо срочно разработать государственную программу энергосбережения. И работать над привлечением кредитного и грантового финансирования, резюмирует Кацуба.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.