Кацуба: До вторгнення Україна втрачала 100 млн на день через неефективність енергетики

Комунальне господарство майже кожного українського міста втрачає від 20 до 70% енергії дарма

Неефективність української енергетичної системи до війни завдавала збитків на 100 мільйонів гривень на день. Тільки через неефективність систем водопостачання та водовідведення Україна втратила 4 мільйони гривень на день. Про це у своїй колонці написав експерт з енергетики, підприємець Олександр Кацуба.

Підприємець пише, що енергоефективність в Україні – це давня проблема, про яку багато говорять з першої газової війни з Росією, але держава досі недостатньо зробила щоб проводити послідовну політику з підвищення енергоефективності через брак політичної волі та якісного менеджменту.

Комунальне господарство майже кожного українського міста втрачає від 20 до 70% енергії дарма, а житловий фонд більшості українських міст та громад залишається не модернізованим, пише підприємець.

В підсумку на 1000 доларів ВВП Україна витрачає вдвічі більше енергії, ніж в середньому по Європі, в тому числі таких країн як Швеція чи Норвегії, які мають більш суворий клімат ніж Україна. Після того як Уряд анонсував створення в нашій країні європейського енергетичного хабу, необхідно терміново розробити державну програму енергозбереження. А також працювати над залученням кредитного та грантового фінансування, резюмує Кацуба.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.