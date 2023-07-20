Табалов назвал выдумкой заявления владельца "Укринкома" и будет подавать в суд иск о защите чести и достоинства

Генеральный директор молочной компании "Волошкове поле" Андрей Табалов заявил, что информация, озвученная о его семье владельцем финкомпании "Украинская инновационная компания" ("Укринком") Владимиром Клименко, является выдумкой последнего.

"Еще с 2017 года между нашим предприятием Первомайский МКК и финансовой компанией господина Клименко "Украинская инновационная компания" ("Укринком"), которую он называет правопреемником "Укринбанка", продолжаются судебные споры. В рамках которых финкомпания пытается рейдерским способом завладеть имуществом, которое является залогом по кредитам в "Укринбанке", — сказал Андрей Табалов.

Он подчеркнул, что не считает ПАО "Укринком" правопреемниками банка, и готов продолжать выплачивать кредит только перед законным владельцем "Укринбанка" — сегодня это Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) — то есть в интересах государства.

"По сути всех обвинений в адрес Табаловых могу сказать только одно: разговора, о котором заявляет господин Клименко, не было. Это чистой воды вымысел господина Клименко, как и вся его банковская деятельность. А потому в ближайшее время я буду судиться с господином Клименко о защите своей чести и деловой репутации", — добавил бизнесмен.

Напомним, Владимир Клименко в комментарии для "Бизнес Телеграфа" утверждал, что якобы говорил с Табаловым о погашении задолженностей. Якобы Табалов утверждал, что договорился с ФГВФЛ погасить не больше 30% своего кредита.