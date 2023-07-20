Табалов назвав вигадкою заяви власника "Укрінкому" та буде позиватися про захист честі та гідності

Генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" Андрій Табалов заявив, що інформація, озвучена про його родину власником фінкомпанії "Українська інноваційна компанія" ("Укрінком") Володимиром Клименком, є вигадкою останнього.

"Ще з 2017 року між нашим підприємством Первомайський МКК та фінансовою компанією пана Клименка "Українська інноваційна компанія" ("Укрінком"), яку він називає правонаступником "Укрінбанку", тривають судові спори. В рамках яких фінкомпанія намагається у рейдерський спосіб заволодіти майном ПМКК, що є заставою по кредитах в "Укрінбанку", — сказав Андрій Табалов.

Він наголосив, що не вважає ПАТ "Укрінком" правонаступниками банку, і готовий продовжувати виплачувати кредит тільки перед законним власником "Укрінбанку" — сьогодні це Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) — тобто, в інтересах держави.

"По суті всіх звинувачень на адресу Табалових можу сказати лише одне: розмови, про яку заявляє пан Клименко, не було. Це чистої води вигадка пана Клименка, як і вся його банківська діяльність. А тому найближчим часом я буду позиватися до пана Клименка про захист своєї честі та ділової репутації", — додав бізнесмен.

Нагадаємо, Володимир Клименко у коментарі для "Бізнес Телеграфу" стверджував, що нібито говорив з Табаловим про погашення заборгованостей. Нібито Табалов стверджував, що домовився з ФГВФО погасити не більше 30% свого кредиту.