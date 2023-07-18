Власник "Укрінком" прокоментував статтю ЗМІ напередодні засідання Верховного Суду щодо ліквідації "Укрінбанку"

Ліквідація "Укрінбанку" триває вісім років

Голова наглядової ради Публічного акціонерного товариства Українська інноваційна компанія (ПАТ "Укрінком") Володимир Клименко напередодні засідання Верховного суду щодо ліквідації "Укрінбанку" прокоментував публікацію "Телеграфу" щодо цієї гучної справи.

Наводимо текст його відповіді повністю:

Ліквідація "Укрінбанку" стартувала ще 2015 року, однак держава та Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) і до сьогодні не повністю контролюють цю фінустанову. Історія банку унікальна в тому, що його колишні акціонери не просто оскаржили рішення НБУ про ліквідацію. А й після визнання банку неплатоспроможним 2016 року створили фінансову компанію-клон банку — "Українська інноваційна компанія".

Акціонери ПАТ "Укрінбанк" провели збори та перейменували компанію на ПАТ "Укрінком". Причина перейменування — НБУ забрав у нас ліцензію, тому мати в назві компанії слово "Банк" — це суперечить закону України про банки та банківську діяльність.

ПАТ "Укрінком" — не фінансова компанія.

Нагадаю, що проблеми "УКРІНБАНК" почались з анексією Криму та окупацією частини Донецької та Луганської областей. Там у нас було близько 30% кредитного портфеля, який звичайно перестав обслуговуватись. Після цього відбулось виведення з комерційних фінустанов рахунків держпідприємств, які взяли кредити в банку, перестали їх обслуговувати і повертати кошти.

У жовтні 2015 року банк розробив план фінансового оздоровлення і не порушував жоден з його пунктів. У план були внесені, в тому числі пункти з пошуку інвесторів.

В кінці жовтня 2015 року компанія Schneider Brothers виявила бажання інвестувати 1 млрд грн в "УкрІнБанк". Вони провели аудит, погодилися з проблемними активами банку.

Другий інвестор (компанія з Ізраїлю) підписала з нами попередній договір про інвестування 21 млн доларів в листопаді 2015 року, а в грудні цей документ було зареєстровано в НБУ.

Але обидва рази НБУ за невідомих нам причин були проти цих інвестицій та разом з ФГВФО прискорили процес ліквідації банку.

Зараз у судовому порядку фінкомпанія намагається визнати себе правонаступником "Укрінбанку" і забрати його активи собі.

ПАТ "Укрінком" та ПАТ "Укрінбанк" — це одна й та сама компанія, тому що у нас один код ЄДРПОУ, ті самі акціонери та менеджмент. Підтвердженням цього є більше десяти рішень судів, в тому числі — Верховного Суду України, від 09.08.2019р. № 826/14033/17

Колегія суддів погоджується із висновками судів попередніх інстанцій про безпідставність доводів НБУ щодо відсутності погодження з його сторони реорганізації ПАТ "Український інноваційний банк" оскільки ПАТ "Укрінком" є тією ж юридичною особою, яке довело свою ідентичність та безперервність юридичної особи, а заміна організаційно-правової форми не відбулась, тому відсутній факт реорганізації юридичної особи, в ході якої згідно з ст. 27, 28 Закону України "Про банки і банківську діяльність" необхідне затвердження плану реорганізації та отримання дозволу від НБУ.

В даному випадку мало місце транслятивне (підсумоване) правонаслідування юридичної особи.

Код ЄДРПОУ — це ідентифікатор юридичної особи. Його не можна взяти в оренду, лізинг чи вкрасти. Проведу аналогію. ЄДРПОУ — це як індивідуальний податковий номер фізичної особи.

Відтоді триває судова тяганина між колишніми акціонерами банку та ФГВФО. Колишні власники ініціювали декілька судових процесів, щоб оскаржити процедуру виведення банку з ринку. А далі почалося відверте рейдерство з боку колишніх акціонерів банку.

Постановою від 24.02.2021 року по справі № 826/5325/16 Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відмовив у задоволенні заяви Національного банку України про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 23.11.2016 року у справі № 826/5325/16.

Таким чином Верховним судом остаточне було вирішено, що ліквідацію ПАТ "УКРІНБАНК" було розпочато НБУ та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб незаконно. Зазначена постанова Верховного суду є остаточною і оскарженню не підлягає. І наголошуємо, що це стало результатом реалізації нами нашого права звертатись до суду гарантований Конституцією України.

Ми не ініціювали ці судові рішення, а в законний порядок подали позов до суду.

Вже після того, як "Укрінбанк" був визнаним неплатоспроможним і переданим в управління Фонду гарантування вкладів, колишні акціонери банку скликали засідання наглядової ради банку. Під час якого реєстраційна адреса банку була змінена на м. Сєвєродонецьк, у ЄДР назву і статус юридичної особи "Укрінбанк" на звичайне ПАТ, під назвою "Українська інноваційна компанія" ("Укрінком"), що заборонено законом "Про банки та банківську діяльність". Після чого ПАТ проголосило себе правонаступником банку.

Так, перейменували компанію. Це рішення акціонерів, прийняте в рамках дії відповідних законів. Компанії ідентичні. Різниця в тому, що ПАТ "Укрінбанк" був банком, а після позбавлення ліцензії ми стали ПАТ "Укрінком".

Як наслідок, "Укрінбанк" з усіма його активами було фактично виведено з-під контролю Фонду гарантування вкладів, а розрахунки з кредиторами зупинено. Важлива деталь: ці дії колишні акціонери банку провели вже після того, як ФГВФО виплатив вкладникам банку з держбюджету більшу частину боргів — 1,8 млрд гривень.

Згідно рішення Суду, Фонд гарантування передав нам всі активи. Так, там не вистачало документів (зокрема кредитних справ), не вистачало обладнання (яке було на момент блокування доступу до активів), але разом з тим — це законна процедура згідно ухвали Суду.

Володимир Клименко

Щодо виплати 1,62 млрд гривень Фондом — ми пропонували призупини їх до остаточного рішення Суду. Але Фонд самовільно здійснював виплати, щоби мати ще один важіль психологічного впливу на вкладників банку. А саме, публічно розповідати про те, що "ми виплачуємо, а банк не хоче". Доречі, ми, ПАТ "Укрінком" виплатили 1,5 млрд гривень нашим вкладникам.

Здавалося б, Фонд гарантування вкладів та НБУ мали б бути першими, хто буде оскаржувати правонаступництво "Укрінкому" в судах. Але фінансова компанія досі використовує ЄДРПОУ "Укрінбанку" і веде судові процеси по всій країні за активи банку.

Ми ведемо боротьбу за нашу репутацію, гроші вкладників та акціонерів та проти корупції, яка існує в продажі активів ліквідованих банків. Зараз ці активи продаються (в офіційному порядку) в середньому за 7% від їх ринкової вартості.

А де інші 93% вартості кожного активу? Це дуже цікаве питання, на яке ми можемо відповісти гіпотезою — різниця між офіційною та фактичною вартістю проданого актива знаходиться в кишені корупціонерів.

Наша задача — погасити заборгованість перед Фондом гарантування та всіма вкладниками. Це неможливо зробити за 7% від вартості кожного актива.

І це буде зроблено під контролем суду, а не Фонду гарантування, при цьому вже існує судова практика щодо скасування рішень Фонду про продовження ліквідації Укрінбанку, наприклад постанова ВС від 18.10.2022р. №826/4471/18 (враховуючи, що постанову Правління Національного банку України від 22.03.2016 №180 та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.03.2016 №385 скасовані, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що рішення від 15 лютого 2018 р. №536 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ "Укрінбанк" та продовження повноваження ліквідатора ПАТ "Укрінбанк" підлягає скасуванню, оскільки є похідним від скасованих рішень та спрямованим на продовження процедури ліквідації банку яка визнана судами протиправною).

Фонд гарантування програм всі суди (включаючи Верховний) проти ПАТ "Укрінком".

Наразі основну роботу по захисту інтересів держави за ФГВФО фактично виконують колишні клієнти "Укрінбанку". Серед них — ПАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат". Те саме важливе для держави рішення Великої палати Верховного суду, де правонаступництво фінансової компанії було визнано Верховним судом незаконним, було прийнято у спорі між "Укрфінансом" та Первомайським МКК.

Первомайський МКК з вересня 2015 року не обслуговує свої кредити, які він взяв в ПАТ "Укрінком". На сьогодні його заборгованість перед нами (акціонерами та вкладниками) складає більше 230 млн гривень.

Враховуючи формулювання, приведене в цьому абзаці, у нас є гіпотеза про змову між акціонерами ПАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат" та Фондом гарантування.

Також суд постановив, що скасування або визнання неправомірними рішень ФГВФО про запровадження тимчасової адміністрації чи початок ліквідації банку не означає автоматичного припинення управління Фондом у банку. А правочини, здійснені колишніми керівниками банку після початку процедури виведення Фондом банку з ринку, є нікчемними. А ще зазначив, що банківське законодавство не передбачає правонаступництво у разі ліквідації банку.

Рішення суду прийняте через три роки, коли ми здійснили дію. Тобто, виходить, що це рішення потрібно виконувати "заднім числом". Аналогічно — "анти коломойський закон" не розповсюджується на нас, бо Верховна Рада прийняла його після ліквідації ПАТ "Укрінбанк". В Україні Закон не має зворотної сили.

Крім того, Велика палата Верховного суду констатувала, що належним суб'єктом уповноваженим представляти "Укрінбанк" у будь-яких правовідносинах є особа призначена Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (п. 234 Постанови)…".

Норма про введення тимчасової адміністрації та ліквідації банка відмінена, тому Фонд гарантування не може представляти інтереси ПАТ "Укрінбанк". По-перше, не існує банка ПАТ "Укрінбанк". По-друге, всі призначення ліквідаторів відмінені рішеннями судів.

Саме тому ми ще раз пішли на розгляд нашої справи у Велику палату Верховного Суда України.

Коли нам повернули активи, акціонери банку зустрічалися з усіма великими боржниками. В тому числі — з паном Табаловим з Первомайського МКК. Його відповідь була буквально такою:

"Я домовився з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що я заплачу не більше 30 відсотків від суми свого кредиту".

На наше питання "А хто буде платити залишок в 70%", він відповів, що його це не цікавить.

Ось і причина.

Недобросовісні кредитори не хочуть виплачувати всю суму кредиту (а це гроші вкладників). Тому домовляються з Фондом гарантування. Щоби той сплатив кошти вкладників (було 200 тисяч гривень на кожного вкладника, а зараз — 600 тисяч), а їм — кредиторам — продав їх заставне майно за 7% від ринкової вартості.

Кредитори не хочуть віддавати гроші, які вони взяли. Це і є причиною їх атак на банкірів.

Якщо Фонд гарантування вкладів й надалі продовжить таку мляву політику по відношенню "Укрфінансу" та його судових позовів, є цілком реальний ризик того, що держава в особі ФГВФО втратить контроль над активами "Укрінбанку". І тим самим фактично подарує колишнім акціонерам банку, а нині власникам фінкомпанії, 1,8 млрд грн, які Фонд вже витратив на виплати вкладникам. А також втратить право претендувати на інше заставне майно "Укрінбанку".

Фонд не втратив контроль над активами ПАТ "Укрінбанк". Він їх передав згідно рішення Суду.

Тепер колишні власники "Укрінбанку" намагаються втягнути Верховний суд у свої махінації та скасувати судове рішення, ухвалене на користь суспільства. На тлі скандалу із вже колишнім головою Всеволодом Князевим, це може ще більше підірвати авторитет судової гілки влади. А також знову реанімувати правовий хаос у питанні оскарження рішень щодо неплатоспроможності банків.

Суд доведе свій авторитет та свою чесність, якщо покаже ту корупцію, яка відбувається в Фонді гарантування та в середовищі недоброчесних кредиторів. Зрозумійте, якщо банківська система існуватиме на корупції та кулуарних домовленостях, то ніякого економічного розвитку України не буде.

Бо саме банки мають бути головними кредиторами та інвесторами в український бізнес. А сьогодні вони не кредитують, бо заробляють на депозитних сертифікатах НБУ та на ОВГЗ. А малий та середній бізнес не може взяти кредит. Бо його не дають. Навіщо? Якщо можна заробляти на державі та її зобов‘язаннях обслуговувати свої борги.

Це глухий кут розвитку банківського сектору, а разом з ним — економіки України.

Тобто. Вважаємо якщо Суд в черговий раз підтвердить законність наших дій, то справедливість та закон переможе. Фонд отримає гроші в законному порядку, вкладники ПАТ "Укрінбанк" отримають гроші в законному порядку.