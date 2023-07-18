Владелец "Укринкома" прокомментировал статью СМИ накануне заседания Верховного Суда по ликвидации "Укринбанка"

Ликвидация "Укринбанка" длится восемь лет

Председатель наблюдательного совета Публичного акционерного общества Украинская инновационная компания (ПАО "Укринком") Владимир Клименко накануне заседания Верховного суда по ликвидации "Укринбанка" прокомментировал публикацию "Телеграфа" по этому громкому делу.

Приводим полный текст его ответа:

Ликвидация "Укринбанка" стартовала еще в 2015 году, однако государство и Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и по сей день не полностью контролируют это финучреждение. История банка уникальна в том, что его бывшие акционеры не просто оспорили решение НБУ о ликвидации. А после признания банка неплатежеспособным в 2016 году создали финансовую компанию-клон банка — "Украинская инновационная компания".

Акционеры ПАО "Укринбанк" провели собрание и переименовали компанию в ПАО "Укринком". Причина переименования — НБУ забрал у нас лицензию, поэтому иметь в названии компании слово "Банк" — это противоречит закону Украины о банках и банковской деятельности.

ПАО "Укринком" — не финансовая компания.

Напомним, что проблемы "УКРИНБАНК" начались с аннексией Крыма и оккупацией части Донецкой и Луганской областей. Там у нас было около 30% кредитного портфеля, который обычно перестал обслуживаться. После этого состоялось выведение из коммерческих финучреждений счетов госпредприятий, взявших кредиты в банке, перестали их обслуживать и возвращать средства.

В октябре 2015 года банк разработал план финансового оздоровления и не нарушал ни один из его пунктов. В план были внесены, в том числе пункты по поиску инвесторов.

В конце октября 2015 года компания Schneider Brothers изъявила желание инвестировать 1 млрд грн в "УкрИнБанке". Они провели аудит, согласились с проблемными активами банка.

Второй инвестор (компания из Израиля) подписала с нами предварительный договор об инвестировании 21 млн долларов в ноябре 2015 года, а в декабре этот документ был зарегистрирован в НБУ.

Но оба раза НБУ по неизвестным нам причинам был против этих инвестиций и вместе с ФГВФЛ ускорили процесс ликвидации банка.

Сейчас в судебном порядке финкомпания пытается признать себя правопреемником Укринбанка и забрать его активы себе.

ПАО "Укринком" и ПАО "Укринбанк" — это одна и та же компания, потому что у нас один код ЕГРПОУ, те же акционеры и менеджмент. Подтверждением тому более десяти решений судов, в том числе — Верховного Суда Украины, от 09.08.2019г. №826/14033/17

Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций о безосновательности доводов НБУ об отсутствии согласования с его стороны реорганизации ПАО "Украинский инновационный банк" поскольку ПАО "Укринком" является тем же юридическим лицом, которое доказало свою идентичность и непрерывность юридического лица, а замена организационно-правового форма не состоялась, поэтому отсутствует факт реорганизации юридического лица, в ходе которого согласно ст. 27, 28 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" необходимо утверждение плана реорганизации и получение разрешения от НБУ.

В данном случае имело место транслятивное (суммированное) правонаследование юридического лица.

Код ЕГРПОУ – это идентификатор юридического лица. Его нельзя взять в аренду, лизинг или украсть. Проведу аналогию. ЕГРПОУ — это как индивидуальный налоговый номер физического лица.

С тех пор продолжаются судебные тяжбы между бывшими акционерами банка и ФГВФЛ. Бывшие владельцы инициировали несколько судебных процессов, чтобы оспорить процедуру вывода банка с рынка. А дальше началось откровенное рейдерство со стороны бывших акционеров банка.

Постановлением от 24.02.2021 г. по делу № 826/5325/16 Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении заявления Национального банка Украины о пересмотре определения Высшего административного суда Украины от 23.11.2016 г. по делу № 62.

Таким образом, Верховным судом окончательно было решено, что ликвидация ПАО "УКРИНБАНК" была начата НБУ и Фондом гарантирования вкладов физических лиц незаконно. Указанное постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит. И подчеркиваем, что это стало результатом реализации нами нашего права обращаться в суд, гарантированный Конституцией Украины.

Мы не инициировали эти судебные решения, а в законном порядке подали иск в суд.

Уже после того, как "Укринбанк" был признан неплатежеспособным и передан в управление Фонда гарантирования вкладов, бывшие акционеры банка созвали заседание наблюдательного совета банка. Во время которого регистрационный адрес банка был изменен на Северодонецк, в ЕГР название и статус юридического лица "Укринбанк" на обычное ПАО, под названием "Украинская инновационная компания" ("Укринком"), что запрещено законом "О банках и банковской деятельности". После чего ПАО провозгласило себя правопреемником банка.

Да, переименовали компанию. Это решение акционеров принято в рамках действия соответствующих законов. Компании идентичны. Разница в том, что ПАО "Укринбанк" был банком, а после лишения лицензии мы стали ПАО "Укринком".

Как следствие, "Укринбанк" со всеми его активами фактически выведен из-под контроля Фонда гарантирования вкладов, а расчеты с кредиторами остановлены. Важная деталь: эти действия бывшие акционеры банка провели уже после того, как ФГВФЛ выплатил вкладчикам банка из госбюджета большую часть долгов – 1,8 млрд гривен.

Согласно решению Суда, Фонд гарантирования передал нам все активы. Да, там не хватало документов (в том числе кредитных дел), не хватало оборудования (которое было на момент блокирования доступа к активам), но вместе с тем это законная процедура согласно постановлению Суда.

Владимир Клименко

Относительно выплаты 1,62 млрд гривен Фондом мы предлагали приостановить их до окончательного решения Суда. Но Фонд самовольно осуществлял выплаты, чтобы иметь еще один рычаг психологического влияния на вкладчиков банка. А именно публично рассказывать о том, что "мы выплачиваем, а банк не хочет". Кстати, мы ПАО "Укринком" выплатили 1,5 млрд гривен нашим вкладчикам.

Казалось бы, Фонд гарантирования вкладов и НБУ должны быть первыми, кто будет обжаловать правопреемство "Укринкома" в судах. Но финансовая компания до сих пор использует ЕГРПОУ "Укринбанк" и ведет судебные процессы по всей стране за активы банка.

Мы боремся за нашу репутацию, деньги вкладчиков и акционеров и против коррупции, которая существует в продаже активов ликвидированных банков. Сейчас эти активы продаются (в официальном порядке) в среднем за 7% их рыночной стоимости.

А где остальные 93% стоимости каждого актива? Это очень интересный вопрос, на который мы можем ответить гипотезой – разница между официальной и фактической стоимостью проданного актива находится в кармане коррупционеров.

Наша задача – погасить задолженность перед Фондом гарантирования и всеми вкладчиками. Это невозможно сделать за 7% стоимости каждого актива.

И это будет сделано под контролем суда, а не Фонда гарантирования, при этом уже существует судебная практика об отмене решений Фонда о продолжении ликвидации Укринбанка, например, постановление ВС от 18.10.2022г. №826/4471/18 (учитывая, что постановление Правления Национального банка Украины от 22.03.2016 №180 и решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 22.03.2016 №385 отменены, коллегия судей соглашается с выводами судов предварительных 15 февраля 2018 г. №536 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО "Укринбанк" и продлении полномочия ликвидатора ПАО "Укринбанк" подлежит отмене, поскольку является производным от отмененных решений и направлен на продление процедуры ликвидации банка (признанной судами противоправной).

Фонд гарантирования программ все суды (включая Верховный) против ПАО "Укринком".

Основную работу по защите интересов государства по ФГВФЛ фактически выполняют бывшие клиенты "Укринбанка". Среди них — ПАО "Первомайский молочноконсервный комбинат". То же важное для государства решение Большой палаты Верховного суда, где правопреемство финансовой компании было признано Верховным судом незаконным, было принято в споре между "Укрфинансом" и Первомайским МКК.

Первомайский МКК с сентября 2015 года не обслуживает свои кредиты, взятые в ПАО "Укринком". На сегодняшний день его задолженность перед нами (акционерами и вкладчиками) составляет более 230 млн гривен.

Учитывая формулировку, приведенную в настоящем абзаце, у нас есть гипотеза о сговоре между акционерами ПАО "Первомайский молочноконсервный комбинат" и Фондом гарантирования.

Также суд постановил, что отмена или признание неправомерными решений ФГВФЛ о введении временной администрации или начале ликвидации банка не означает автоматического прекращения управления Фондом в банке. А сделки, совершенные бывшими руководителями банка после начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, ничтожны. А еще отметил, что банковское законодательство не предусматривает правопреемство в случае ликвидации банка.

Решение суда принято через три года, когда мы совершили действие. То есть выходит, что это решение нужно выполнять "задним числом". Аналогично — "анти коломойский закон" не распространяется на нас, потому что Верховная Рада приняла его после ликвидации ПАО "Укринбанк". В Украине закон не имеет обратной силы.

Кроме того, Большая палата Верховного суда констатировала, что надлежащим субъектом уполномоченным представлять "Укринбанк" в любых правоотношениях является лицо, назначенное Фондом гарантирования вкладов физических лиц (п. 234 Постановления)…".

Норма о введении временной администрации и ликвидации банка отменена, потому Фонд гарантирования не может представлять интересы ПАО "Укринбанк". Во-первых, нет банка ПАО "Укринбанк". Во-вторых, все назначения ликвидаторов отменены решениями судов.

Поэтому мы еще раз пошли на рассмотрение нашего дела в Большую палату Верховного Суда Украины.

Когда нам вернули активы, акционеры банка встречались со всеми крупными должниками. В том числе – с господином Табаловым из Первомайского МКК. Его ответ был буквально следующим:

"Я договорился с Фондом гарантирования вкладов физических лиц, что я заплачу не больше 30 процентов суммы своего кредита".

На наш вопрос "А кто будет платить остаток в 70%", он ответил, что его это не интересует.

Вот и причина.

Недобросовестные кредиторы не хотят выплачивать всю сумму кредита (а это деньги вкладчиков). Потому договариваются с Фондом гарантирования. Чтобы тот оплатил средства вкладчиков (было 200 тысяч гривен на каждого вкладчика, а сейчас — 600 тысяч), а им кредиторам — продал их залоговое имущество за 7% от рыночной стоимости.

Кредиторы не хотят отдавать деньги, которые они взяли. Это и есть причина их атак на банкиров.

Если Фонд гарантирования вкладов и дальше продолжит такую вялую политику в отношении "Укрфинанса" и его судебных исков, есть вполне реальный риск того, что государство в лице ФГВФЛ потеряет контроль над активами "Укринбанка". И тем самым фактически подарит бывшим акционерам банка, а ныне владельцам финкомпании, 1,8 млрд грн, которые Фонд уже потратил на выплаты вкладчикам. А также потеряет право претендовать на другое залоговое имущество "Укринбанка".

Фонд не потерял контроль над активами ОАО "Укринбанк". Он передал их согласно решению Суда.

Теперь бывшие владельцы "Укринбанка" пытаются втянуть Верховный суд в свои махинации и отменить решение, принятое в пользу общества. На фоне скандала с уже бывшим главой Всеволодом Князевым это может еще больше подорвать авторитет судебной ветви власти. А также снова реанимировать правовой хаос в вопросе обжалования решений по неплатежеспособности банков.

Суд докажет свой авторитет и свою честность, если покажет коррупцию, которая происходит в Фонде гарантирования и в среде неблагополучных кредиторов. Поймите, если банковская система будет существовать на коррупции и кулуарных договоренностях, никакого экономического развития Украины не будет.

Поскольку именно банки должны быть главными кредиторами и инвесторами в украинский бизнес. А сегодня они не кредитуют, потому что зарабатывают на депозитных сертификатах НБУ и на ОВГЗ. Малый и средний бизнес не может взять кредит. Потому что его не дают. Зачем? Если можно зарабатывать в государстве и его обязательствах обслуживать свои долги.

Это тупик развития банковского сектора, а вместе с ним — экономики Украины.

Есть. Считаем, если Суд в очередной раз подтвердит законность наших действий, то справедливость и закон победит. Фонд получит деньги в законном порядке, вкладчики ОАО "Укринбанк" получат деньги в законном порядке.