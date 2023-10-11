Наши яхты покоряют мир: вопреки войне в Украине развивается уникальный проект

Разработанная украинцем яхта становится все более популярной на всей планете

У берегов Словении, в городе Изола, 6 октября завершился первый чемпионат мира по парусному спорту в классе яхт L30. Победу среди 20 команд из 10 стран одержал экипаж яхты Morning Breeze из США.

Чем важно это событие? Все парусники, участвовавшие в регате, построены либо на украинской верфи, либо за границей, но по украинской лицензии.

L30 – очень молодой класс яхт. Международная ассоциация парусного спорта World Sailing признала их международный статус и позволила проводить мировые первенства в этом классе только в прошлом году. Отцом класса L30 (Luka30) является украинский яхтсмен, олимпийский призер и чемпион мира Родион Лука. Он пришел к идее проекта L30 после того, как убедился: на рынке трудно найти хорошую универсальную яхту, которая была бы удобна как для гонок, так и для круизов и одновременно была бы недорогой в обслуживании.

Проектирование нового класса яхт Родион Лука поручил известному словенскому конструктору и дизайнеру Андрею Джастину. Какое задание стояло перед конструктором? Разработать лодку, которую можно легко разобрать и транспортировать на дальние расстояния, а затем быстро собрать и использовать по назначению. Получилось удобное судно шириной всего 2,54 метра и длиной чуть более 9 метров, с складывающимся легким карбоновым мачтом. Габариты парусника позволяют буксировать его на прицепе или перевозить в контейнер. Ограниченные размеры яхты не отразились на уровне ее комфорта. Лодка имеет 4 спальных места, санузел с душем и мини кухню. То есть все удобства, необходимые для проведения уик-энда на воде для небольшой компании из 3-4 человек.

Союз яхтсмена и химиков

Первый парусник был построен в 2015 году на верфи OceanTec в Словении. "Прототип яхты получился очень удачным. Первую лодку после испытаний продали и вырученных от продажи денег хватило, чтобы запустить производство", — вспоминает Родион Лука.

После этого словенская верфь изготовила еще 30 лодок. Стоимость яхты класса L30 в минимальной комплектации составляет 73 000 евро, в максимальной – около 150 000 евро. Самая популярная комплектация L30 у европейских дилеров стоит 100 000 евро.

Убедившись в коммерческом успехе проекта, Лука решил организовать строительство лодок и в Украине. Производство яхт нового класса L30 развернулось на мощностях Otis Tarda в Днепре. Эта компания, являющаяся одним из лидеров страны в производстве промышленных и бытовых изделий из пластика, имеет технологию вакуумной диффузии, которая необходима для производства корпусов яхт из композитных материалов.

"Я увидел, что в Otis Tarda работают опытные химики Сергей Чулаков, Андрей Тимошенко. Мы попробовали – и все пошло. Поэтому мы с ними работаем по сей день", – объясняет выбор производственной базы Лука. По его словам, производство яхт в Днепре не прекращается даже в условиях войны.

К началу широкомасштабного вторжения России за два года на верфи, специально созданной для строительства парусников L30, было построено 16 судов. Краткосрочный план – увеличить производство до 24 парусников. "Нужно делать как минимум 2 лодки в месяц, тогда это будет иметь нормальную рентабельность", — такую цитату генерального директора Otis Tarda Андрея Тимошенко приводит команда X-LINE sailing team. Со временем парусники класса L30 начали строить по лицензии на верфи CODE Yachts в Венгрии.

Яхта выходит на мировой рынок

К 2022 г. яхты L30 были проданы в такое количество стран на трех континентах, что мировой руководящий орган парусного спорта World Sailing вынужден был утвердить их как международный класс. Теперь на этих яхтах можно проводить международные соревнования, что и прошло на прошлой неделе.

По мнению Луки, международное признание и проведение чемпионата мира в классе L30 придаст импульс проекту. "Чемпионат мира – это огромный первый шаг, который будет способствовать развитию парусного спорта и производству яхт в Украине", — уверен яхтсмен. Проведение соревнований такого уровня помогают маркетингу яхты. "Лодки этого класса уже сегодня продаются во всем мире. Есть команды L30 в Республике Корея, КНР, США. Наши яхты есть в Австралии, в Японии и уже продана одна лодка в Арабские Эмираты. Чемпионат повысит интерес к L30, а следовательно, еще увеличится спрос на нее", — объяснил он в интервью "Бизнес-Телеграфу".

Мечта Луки – победа украинской команды в классе L30 на Олимпийских играх. Это возможно после включения в олимпийскую программу оффшорных гонок парусников. Оффшорные гонки – это гонки на яхтах в составе смешанного экипажа из двух спортсменов – мужчины и женщины – на расстояние 500 миль в течение 4 дней. "Наша лодка лучше всего подходит для гонки такого типа. Она легка в управлении, скоростна и одновременно комфортна для длительного пребывания в море", — говорит Родион. Когда Международный Олимпийский комитет утвердит оффшорную гонку в программе игр, тогда лодки класса L30 с большой вероятностью будут выбраны для участия в них.

Из зоны боевых действий

На чемпионате мира L30 в Словении Украину представлял экипаж яхты Daari во главе с капитаном Александром Калистратовым. Наша команда заняла 5-е место. "В течение последних двух лет мы не тренировались из-за войны, а без тренировок выиграть первенство мира невозможно", — сетует капитан.

Путь нашей команды к месту старта был непростым. Чтобы добраться до Словении, спортсменам пришлось везти свои лодки на трейлере 1600 км через две границы. Все расходы на транспортировку лодок и участие в соревновании ребята профинансировали из личных сбережений,

Александр Калистратов гордится членами своей команды. К примеру, в нее входит представитель яхт-клуба "Азовсталь" Вадим Медвецкий из Мариуполя. "Он оставил все в родном городе, выехал на подконтрольную Украине территорию и присоединится к нам", — рассказал Калистратов "Бизнес-Телеграфу".

"О том, насколько сильным может быть спортивный дух человека, свидетельствует вдохновляющее приключение украинского участника чемпионата мира в классе L30, привезшего парусник из зоны боевых действий", — с восторгом описал испытания наших яхтсменов на своей странице в ФБ президент словенского яхт клуба, организатора состязаний Василий Жбогар. Речь идет о лодке корейского экипажа, которую украинский яхтсмен вывез из оккупированного Херсона в Словению.

Когда российские войска зашли в Херсон, лодка находилась на предприятии UK SAILAMKERS Ukraine. Эта компания, которой руководит Александр Мухин, занимается пошивом и ремонтом парусов для яхт. Как только украинские войска освободили город, он занялся спасением яхты. Согласился вывезти лодку давний приятель Александра – яхтсмен из Днепра Андрей. Тогда русские войска интенсивно обстреливали город. Один из снарядов упал рядом с помещением, в котором находилась яхта. Один из обломков пробил борт лодки. Местные терробороновцы помогли Андрею быстро скачать судно на трейлер. "Я с облегчением вздохнул только, когда добрался до Николаева", — вспоминает Андрей.

Уже на следующий день после завершения чемпионата мира украинские яхты класса L30 перешли из Словении в итальянский Триест, где приняли участие в Barcolana – самой парусной регате мира.