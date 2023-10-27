Охота на инстаграм: к кому в личные сообщения могут прийти налоговики?

ДФС начала искать нелегальный бизнес в Instagram и Facebook

Государственная фискальная служба предупредила, что мониторит продажи в Instagram и Facebook, чтобы найти торговцев, работающих без регистрации. И соответственно уклоняются от уплаты налогов. Руководитель парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев подтвердил, что уже оштрафовали нескольких предпринимателей, торговавших онлайн без регистрации ФЛП.

Чуть ли не самой площадкой торговли стал Instagram. Там торгуют как те, кто зарегистрирован как физические лица-предприниматели или юридические лица, так и те, кто никакой регистрации не имеет и только начинает бизнес.

Платить налоги важно. Но для многих даже небольшой налог – это большие деньги. Ибо продвижение в Instagram требует вложений. Так что куча начинающих и без налогов тратят гораздо больше, чем зарабатывают.

"Раскручу бизнес, потом зарегистрируюсь", — говорит "Бизнес-телеграфу" киевлянка Алина. Она торгует в Instagram выпечкой собственного приготовления. Но налоговики, судя по всему, ждать не намерены. И угрожают "инстаграмницам" штрафами в десятки тысяч гривен.

"Бизнес-Телеграф" разбирался, как инспекторы ищут налоги в сетях и к кому могут постучаться в личные.

Клуб "серых" продавцов

У налоговой службы есть логика. "Некоторые продавцы игнорируют обязанность регистрации предпринимательской деятельности, уклоняясь от уплаты налогов, осуществляют расчеты через банковские карты физических лиц, что запрещено законодательством", – отметили в ГНС.

Налоговая заявляет, что регулярно получает "сигналы" о незаконной деятельности в Instagram и Facebook. "Эти площадки стали "мощными бизнес-платформами с маркетинговыми инструментами, которыми пользуются граждане для дистанционной продажи товаров и услуг", — отмечают в Государственной налоговой службе. И предупреждают, что продажа товаров и услуг без регистрации предпринимательской деятельности является статьей 164 Кодекса Украины об административных правонарушения, предусматривающего штраф до более чем 80 000 гривен с конфискацией продукции, сырья и денежной выручки от продаж.

Первые штрафы уже последовали. Глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев сообщил о случаях штрафов для двух предпринимателей, торговавших через Instagram без регистрации. У каждого из магазинов было около 100 тысяч подписчиков. Это большая аудитория, которая гипотетически позволяет рассчитывать на хорошие продажи.

Охота налоговиков на инстаграммеров, торгующих без регистрации бизнеса, продолжается. Гетманцев сказал "Бизнес-Телеграфу", что пока нет минимального порога, позволяющего торговать в Instagram или Facebook и на других площадках хотя бы без стартовой регистрации — как ФЛП первой группы.

"Предпринимательская деятельность — это самостоятельная, систематическая деятельность на собственный риск с целью получения прибыли. Каждый, кто занимается такой деятельностью, должен зарегистрироваться и платить налоги", — объясняет он.

То есть даже такая "несерьезная" продажа, как выпечка из собственной кухни, уже может стать поводом для того, чтобы налоговики "постучали" к вам и выписали штраф.

Торговля в сетях попала в поле зрения налоговиков неслучайно. По словам руководителя продуктовой компании EVO (владеет маркетплейсом prom.ua) Николая Палиенко, объемы онлайн-торговли в Украине только растут. К примеру, в 2022 году его доля увеличилась с 9% до 11-12% от общего розничного товарооборота.

Общий объем e-commerce за прошлый год оценивался примерно в 4 млрд. долларов. И значительная часть этих денег проходит через сети, в том числе Instagram.

И именно в Instagram, по мнению экспертов, работает больше продавцов без регистрации. "Сейчас в Instagram пытаются закрепиться все – от микробизнеса до большого. Это борьба не только за продажи, но и за лояльность, и именно эта сеть позволяет "зацепить" потребителя эмоциями. Например, техника лучше продается через классические интернет-магазины, но продавцы таких товаров все же обращают внимание на Instagram.Для целого перечня товаров – от одежды и косметики до товаров для дома, крафтовой пищи, косметических услуг и т.д. – Instagram стал одним из основных каналов продаж. Он привлекателен тем, что позволяет относительно быстро и недорого начать продавать" с нуля": не нужно создавать собственный сайт, можно начать работать с небольшим бюджетом — даже на 100 долларов в месяц реально можно крутиться, хотя, конечно, для качественного продвижения понадобится сумма в несколько раз, а может, и в десятки раз больше ", – рассказывает Дмитрий Черников, аналитик маркетингового агентства Promodo.

Instagram стал очень удобной средой для продавцов

Поэтому Instagram стал настоящей бизнес-фермой для новичков. Многие не спешат открывать ФЛП, а сначала "пробуют" продавать через интернет, мол, если бизнес пойдет хорошо, то можно подумать о расширении и регистрации. Схема проста: открывают площадку, собирают заказы в директ, просят перечислять деньги на личные банковские карты или наложенным платежом, а товар присылают, например, "Новой почтой".

Но, как говорит Черников, далеко не всегда продают без регистрации новички или торговцы с минимальными объемами. Есть и более крупный бизнес. Как, например, предприниматели со стотысячными аудиториями, недавно попавшими на штрафы от налоговой.

Как налоговая находит "неправильных" продавцов

Но "вольнице" в Instagram, похоже, приходит конец.

Налоговый адвокат, руководитель компании ADA Group Андрей Тамошюнас, говорит, что в последнее время действительно началась очередная волна актуализации прозрачности и полной легальности доходов физических лиц. "На моей памяти это вторая такая массовая акция – первая была в 2018 году, когда ГНС системно собирала от курьерских служб информацию о физических лицах, получавших доходы от продажи товаров через систему наложенных платежей, не регистрируя при этом ФЛП.

На вопрос почему именно торговля в интернет сейчас попала под особый контроль фискалов, отвечает сама ДПС в своих публичных сообщениях: Сегодня социальные сети Facebook, Instagram и другие интернет-площадки стали бизнес-платформами с мощными маркетинговыми инструментами, которыми пользуются граждане для дистанционной продажи товаров. или предоставление услуг". "То есть идут туда, где большие продажи, и не очень большой процент торговцев, которые исправно платят налоги", — отмечает Томошюнас.

Как налоговики могут рассчитать "незаконные" продажи в сетях? Как говорит Тамошюнас, информацию для размышлений контролеры могут получить из нескольких источников.

Во-первых, от субъектов финмониторинга (курьерские службы, банковские и другие финучреждения) – в связи с постоянным усилением критериев мониторинга о систематических поступлениях на банковские карты замалчивать такие факты становится все сложнее. При этом те же банки в рамках финмониторинга обращают внимание на большое количество платежей от разных физлиц, даже если суммы таких платежей невелики. По этой причине могут заблокировать банковскую карту, заключив, что она используется для бизнеса.

Во-вторых, информацию налоговикам активно сливают конкуренты.

В-третьих, обиженные покупатели, которые, жалуясь, например, на невыдачу чека, могут подсказать налоговой службе, на кого следует обратить внимание.

В-четвертых, невольно выдать себя может сам предприниматель, например, систематически покупая товары или сырье на значительные суммы при отсутствии пропорциональных источников происхождения средств.

Налоговики ловят незарегистрированных торговцев с помощью контрольных закупок. "Проверяющие действуют элементарно – как "тайный покупатель" покупают товар через Instagram или Facebook, и, получив предложение перечислить деньги на карточку физлица и посылку без чека на товар, начинают раскручивать всю цепочку – проверяют, зарегистрирован ли продавец как ФЛП, платит ли он налоги и т.д.", — говорит председатель общественной организации SAVEФОП Сергей Доротич.

О такой "ловле на живца" говорит и экономист Алексей Кущ. "Контрольная закупка – это главный способ выявления незарегистрированных продавцов. При этом принимается во внимание, как предлагается произвести оплату. Если средства хотят получить на карту физлица – это уже "колокольчик" для фискальной службы", – отмечает Кущ.

Впрочем, часто предпринимателей берут просто запугиванием. "Ибо если дойдет до суда, то там, как показывает практика, такие дела массово распадаются. Человек всегда может сказать, что продал "впервые". "Да, площадка в сети есть, но продажа буквально искусственная, бизнес не идет. Продающее отображу в налоговой декларации и заплачу все причитающиеся налоги, а это 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Вернуться к теме неуплаты налогов контролеры смогут не раньше, чем проверят налоговую декларацию и не найдут в ней отражение "контрольной покупки", а сроки подачи деклараций — до мая следующего года", — говорит председатель адвокатского объединения "Портной и партнеры" Ростислав Кравец .

Штрафы на десятки тысяч и криминал

Главная "страшилка" для предпринимателей, торгующих в сетях без регистрации – штраф. "Это может быть доначисление налогов/взносов, финансовые санкции на них, РРО-штрафы (при наличии расчетных операций), применение административной (ст.164 КУоАП), а также уголовной ответственности (ст.212 УК)", — говорит Тамошюнас.

Статья 164 "Нарушение порядка хозяйствования" Админкодекса говорят и в ГНС предусматривает следующие штрафы:

за ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации (или получение лицензии для тех видов деятельности, где это предусмотрено законом) — от 20 до 40 не облагаемых налогом минимумов (по административным правонарушениям он составляет 1342 гривны, то есть штраф — 26840-53680 гривен) с конфискацией продукции и сырья или без такового

за такое же правонарушение, совершенное повторно в течение года – от 30 до 60 не облагаемых налогом минимумов (то есть до 80 520 гривен) с конфискацией или без таковой

Предоставление разрешительному органу недостоверной информации — до 100 не облагаемых налогом минимум (более 130 тысяч гривен).

Но может быть сразу несколько штрафов. К примеру, за хозяйственную деятельность без регистрации и уклонения от уплаты ЕСВ. Общая сумма будет составлять до 55 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года – до 80 тысяч рублей.

"Уголовная" статья – 212 УК предусматривает наказание за уклонение от уплаты налогов и предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч не облагаемых налогом минимумов с запретом заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет. Правда, налоговики используют эту статью не так часто, в основном, когда речь идет об уклонении от уплаты налогов в больших размерах.

Или всем по карману "налоги на Instagram"

Тамошюнас добавил, что в сложившейся ситуации торговцам можно только посоветовать зарегистрироваться как ФЛП, а также собирать максимум данных и оформлять все документы на купленные и проданные товары.

Самый простой формат для малого бизнеса (оборот до 1,19 млн грн в год) – ФЛП первой группы, предусматривающий уплату единого налога (10% от прожиточного минимума, сейчас около 270 грн в месяц) и единого социального взноса на себя (22% от заработной платы не ниже минимальной, то есть не менее 1474 грн.). Итого – чуть больше 1700 гривен в месяц.

На первый взгляд не так много. Но даже эта сумма не каждому по карману. "Мой набор печенья стоит 200 гривен, то есть мне нужно продать 9 упаковок, чтобы покрыть только налог. Я только начинаю бизнес, поэтому бывают дни, когда удается продать по 4-5 упаковок, а бывают и такие, когда заказов нет совсем. нужно закупать сырье плюс на продвижение не менее 3-4 000 в месяц. Будут большие продажи, тогда зарегистрируюсь как ФЛП, хочу даже свой магазин открыть, и, конечно, буду платить налоги", – рассказывает предпринимательница в Instagram Алина.

Многие Instagram магазины зарегистрированы

Есть и противоположные случаи. Некоторые предприниматели отмечают, что "изначально зарегистрировались как ФЛП, несмотря на ограниченный бюджет". "Я изначально зарегистрирована как предприниматель, плачу налоги, стараюсь все делать правильно, поэтому и штрафов нет", — рассказывает владелица ТМ Deepwood Роксолана, которая продает изделия из дерева в Instagram.