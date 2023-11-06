Потеря клиентов: не все банки научились отправлять карточки украинским беженцам

"Бизнес-Телеграф" разобрался, как украинские банки решают проблемы беженцев

Украинские банки получили проблему с миллионами карт. У разбежавшихся по всему беженцев возникает потребность в перевыпуске платежных карт. "Бизнес-Телеграф" узнал, как банки организуют этот процесс.

Проблема очень велика. По данным ООН, на 10 октября 2023 года по всему миру зафиксировано 6,2 млн. украинских беженцев. Только в Европе – 5,8 млн. наших. Чуть больше половины (52% беженцев) это дети до 18 лет. Поэтому есть более 3 миллионов украинцев, проживающих за границей. Более того, число украинцев за границей растет. Как свидетельствует финальный отчет проекта "Беженцы из Украины: намерения вернуться, влияние на украинскую экономику и рекомендации по государственной политике", подготовленного Центром экономической стратегии, количество украинцев за рубежом постепенно растет: на конец июня 2023 года за границейнаходится на 300–500 000 больше украинских беженцев, чем по состоянию на конец 2022 года. То есть, у украинцев есть на руках по меньшей мере 4-5 миллионов "физических" платежных карт, у значительной части которых срок действия истекает.

Как банки решают проблемы карт своих клиентов? После 24 февраля 2022 года практически все банки продлили срок действия уже выпущенных карт – от 180 дней (Сенс Банк, МоноБанк, ПроКредитБанк, Укргазбанк) до 2-х лет (РайффайзенБанк Аваль), Креди Агриколь продлил срок действия карт до конца военного положения в Украине. .

Такое решение решает только часть проблем беженцев. Банки отмечают, что ограничений на использование таких карт нет. В сервисах и устройствах банка сделки будут успешны. А вот с оплатой в кассе все не так хорошо. Все зависит от проверки карт банком, чей платежный терминал или банкомат пытается использовать украинец. "Рассчитываться картой можно в каналах, где не будет проверяться срок ее действия (например, банкомат, терминал, расчет в интернете с помощью Google Pay/Аррle Pay). Операции на ресурсах, где нужно вводить срок действия карты, могут быть неуспешны", — предупреждает специалист Сенс Банка Игорь Гуща.

Простое решение – виртуальная карточка. Обычно ее оформить несложно. Digital карта, например, ПриватБанка станет доступной в течение 10 минут. Ее можно добавить в Apple Pay или Google Pay. И использовать для оплаты телефон. Но есть нюанс. Виртуальная карта ограничивает возможности снять наличные, потому что не все банкоматы имеют соответствующий чип. А наличные деньги, как оказывается, могут быть важными для украинских беженцев за рубежом. К примеру, в Германии, где находитсяпочти 1,1 млн украинцев, популярны так называемые "социальные магазины", где можно дешево приобрести одежду, мебель, посуду. И вот картой можно оплатить более 10 евро, хотя цены там очень низкие. Воскресные ярмарки, общественные туалеты, сеть TAFEL, где беженцы после верификации могут приобрести наборы продуктов со скидкой — в этих заведениях принимают исключительно наличные деньги.

Поэтому возникает проблема перевыпуска именно физической карты. Единого стандарта нет. Сбербанк вроде бы предлагает простой процесс. Но карта будет ждать клиента в том отделении, где открыт счет. В некоторых банках нужно потратить время даже по заказу. "Подать заявку через сайт, в режиме чат-онлайн, с мессенджеров Telegram и Faсebook, пройти видеоверификацию используя Действие Подпись для подписи необходимых документов или КЭП, выданный Аккредитованными центрами сертификации ключей, проверить наличие письма от Банка в папке Входящие и Спам", так пишет Укргазбанк.

В негосударственных банках проще. Именную карту Монобанка можно заказать в приложении. Примерная стоимость доставки, например, в Данию, услугами Укрпочты будет стоить 7,54 долларов США, привезти обещают в срок до 30 рабочих дней. Услугами Укрпочты пользуется и ПУМБ. "Доставка будет осуществляться Укрпочтой, то есть можно будет отслеживать статус на сайте Укрпочты или на ресурсах локальных международных партнеров. Ориентировочные сроки доставки — от 10 до 30 дней. Оплата только за доставку карты — 200 грн", — сообщили в банке.

ПроКредит Банк тоже дистанционно выпускает карты по запросу клиентов — письмом в интернет-банкинге, но посылает карты за границу в любую точку мира через партнера Nova Global. Сумма за данную услугу фиксирована — 990 грн.

Сдружились с Новой почтой и в ПриватБанке. Член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко сообщил, что заказ карт с доставкой за границу можно сделать через Приват24. Получить карту ПриватБанка можно в отделениях или через курьера Nova Post по любому адресу в Польше (990 000 украинских беженцев), Молдове (80 000) Литве (42 000), Германии (1,1 млн), Чехии (340 000) ), и Румынии. (70 000). Срок доставки 7-14 дней, до конца января 2024 это обещают сделать бесплатно. После этой даты придется заплатить 350 грн. В другие страны сейчас можно доставить только приватовские карточки класса Премиум. Банк договорился об этом с DHL, фиксированный тариф – 100 долларов. Но быстро, банк уверяет, что карта будет на месте в течение 48 часов с момента заказа, если не будет проблем на таможне.

Креди Агриколь также сделал акцент на премиум карточки, клиенты могут не только дистанционно оформить премиальные пакеты La Force и Sommelier и получить их компанией DHL (более 220 стран) непосредственно к дверям в течение 4-12 дней со дня оформления заказа.

Однако большинство банков за границу карты не посылает. "Бизнес-Телеграф" спросил больших эмитентов карт. Клиент не может заказать международную доставку в Сбербанке, РайффайзенБанке Аваль, УкрСиббанке, Укргазбанке. Они могут либо потерять клиентов, либо превратить свои карты в "транзитные", если кто-то из клиентов присоединен к зарплатному проекту или получает пенсию. Тогда люди будут переводить деньги на карту в банке, который может доставить за границу. НБУ отчитывается : общее количество активных карт украинских банков после достижения исторического максимума в 47,2 млн штук на конец марта этого года в апреле-июне уменьшилось на 0,6 млн штук или на 1,3% — до 46,6 млн штук. Это может быть только началом тренда. Имея на руках карточки двух-трех банков украинцы оставят только простые в выпуске, обслуживании и доставке. В любую точку мира.