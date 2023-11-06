Втрата клієнтів: не всі банки навчились надсилати картки українським біженцям

"Бізнес-Телеграф" розібрався, як українськи банки вирішують проблеми біженців

Українські банки отримали проблему з мільйонами карт. У біженців, що роз’їхались по всьому світу, виникає потреба в перевипуску платіжних карт. "Бізнес-Телеграф" дізнався, як банки організовують цей процес.

Проблема дуже велика. За даними ООН, на 10 жовтня 2023 року по всьому світу зафіксовано 6,2 млн українських біженців. Лише в Європі – 5,8 млн наших. Трохи більше за половину (52% біженців) це діти до 18 років. То ж маємо більш ніж 3 мільйони українців, що мешкають за кордоном. Більш того, число українців за кордоном зростає. Як свідчить фінальний звіт проєкту "Біженці з України: наміри повернутися, вплив на українську економіку та рекомендації щодо державної політики", підготовленого Центром економічної стратегії кількість українців за кордоном поволі зростає: на кінець червня 2023 року за кордоном перебуває на 300–500 000 більше українських біженців, ніж станом на кінець 2022 року. Тобто, українці мають на руках щонайменше 4-5 мільйонів "фізичних" платіжних карток, у значної частини яких термін дії спливає.

Як банки вирішують проблеми карток своїх клієнтів? Після 24 лютого 2022 року практично всі банки подовжили термін дії вже випущених карт – від 180 днів (Сенс Банк, МоноБанк, ПроКредитБанк, Укргазбанк) до 2-х років ( РайффайзенБанк Аваль), Креді Агріколь подовжив термін дії карток до кінця військового стану в Україні.

Таке рішення вирішує лише частину проблем біженців. Банки наголошують, що обмежень на використання таких карт немає. В сервісах та пристроях банку операції будуть успішні. А от з оплатою на касі все не так добре. Все залежить від перевірки карт банком, чий платіжний термінал або банкомат намагається використати українець. "Розраховуватись карткою можна в каналах, де не буде перевірятись термін її дії (наприклад, банкомат, термінал, розрахунок в інтернеті за допомогою Google Pay/Аррle Pay). Операції на ресурсах, де потрібно вводити термін дії картки можуть бути неуспішні", — попереджає фахівець Сенс Банку Iгор Гуща.

Просте рішення — віртуальна картка. Зазвичай її оформити нескладно. Digital картка, наприклад, Приватбанку стане доступною протягом 10 хвилин. Її можна додати до Apple Pay чи Google Pay. І використовувати для сплати телефон. Але є нюанс. Віртуальна картка обмежує можливості зняти готівку, бо не всі банкомати мають відповідний чіп. А готівка, як виявляється, може бути важливо для українських біженців за кордоном. Наприклад, в Німеччині, де перебуває майже 1,1 млн українців, популярні так звані "соціальні магазини", де можна дешево придбати одяг, меблі, посуд. І от карткою можна сплатити більше 10 євро, хоча ціни там дуже низькі. Недільні ярмарки, громадські вбиральні, мережа TAFEL, де біженці після верифікації можуть придбати набори з продуктів із знижкою — в цих закладах приймають виключно готівку.

Тож виникає проблема перевипуску саме фізичної карти. Єдиного стандарту немає. Ощадбанк ніби пропонує простий процес. Але картка буде чекати клієнта в тому віділенні, де відкрито рахунок. В деяких банках треба витратити час навіть на замовлення. "Подати заявку через сайт, в режимі чат-онлайн , з месенджерів Telegram та Faсebook, пройти відеоверіфікацію використовуючи Дію Підпис для підпису необхідних документів або КЕП, який виданий Акредитованими центрами сертифікації ключів, перевірити наявність листа від Банку у папці Вхідні та Спам", таке пише Укргазбанк.

В недержавних банках простіше. Іменну картку Монобанку можна замовити в додатку. Орієнтовна вартість доставки, наприклад, в Данію, послугами Укрпошти буде коштувати 7,54 доларів США, привезти обіцяють в термін до 30 робочих днів. Послугами Укрпошти користується і ПУМБ. "Доставка буде здійснюватись Укрпоштою, тобто можна буде відслідковувати статус на сайті Укрпошти або на ресурсах локальних міжнародних партнерів. Орієнтовні терміни доставки – від 10 до 30 днів. Оплата лише за доставку картки – 200 грн", — повідомили в банку.

ПроКредит Банк теж дистанційно випускає картки за запитом клієнтів — листом в інтернет -банкінгу але надсилає картки за кордон в будь-яку точку світу через партнера Nova Global . Сума за дану послугу фіксована — 990 грн

Здружилися з Новою поштою і в ПриватБанку. Член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко повідомив, що замовлення карток з доставкою за кордон можливо зробити через Приват24. Отримати картку ПриватБанку можна у відділеннях або через кур’єра Nova Post на будь-яку адресу у Польщі ( 990 000 українських біженців), Молдові ( 80 000) Литві (42 000), Німеччині ( 1,1 млн) , Чехії (340 000), та Румунії. (70 000). Термін доставки 7-14 днів, до кінця січня 2024 року це обіцяють зробити безкоштовно. Після цієї дати доведеться сплатити 350 грн. До інших країн зараз можна доставити тільки приватівські картки класу Преміум. Банк домовився про це з DHL, фіксований тариф — 100 доларів. Але швидко, банк запевняє що картка буде на місці протягом 48 годин з моменту замовлення, якщо не буде проблем на митниці.

Креді Агріколь також зробив акцент на преміум картки, клиєнти можуть не тільки дистанційно оформити преміальні пакети La Force та Sommelier та отримати їх компанією DHL (більш ніж 220 країн) безпосередньо до дверей протягом 4-12 днів від дати оформлення замовлення

Проте більшість банків за кордон картки не надсилає. "Бізнес-Телеграф" запитав великих емітентів карток. Клієнт не може замовити міжнародну доставку в Ощадбанку, РайффайзенБанку Аваль, Укрсіббанку, Укргазбанку. Вони можуть або втратити клієнтів, або перетворити свої карти на "транзитні", якщо хтось з клієнтів приєднаний до зарплатного проєкту чи отримує пенсію. Тоді люди будуть переказувати гроші на картку в банку, який може доставити за кордон. НБУ звітує: загальна кількість активних карт українських банків після досягнення історичного максимуму в 47,2 млн штук на кінець березня цього року в квітні-червні зменшилася на 0,6 млн штук або на 1,3% — до 46,6 млн штук. Це може бути тільки початком тренду. Маючи на руках картки двох-трьох банків українці залишать тільки ті, які прості в випуску, обслуговуванні та доставці. В будь яку точку світу.