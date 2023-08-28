Нові правила "Ощадбанку": що буде з картами українців, у яких закінчується термін дії

Послуга буде корисною для українських біженців за кордоном

Український "Ощадбанк" прийняв рішення про продовження терміну дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року. Термін попереднього такого рішення мав спливти 31 серпня.

Це означає, що у разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торгово-сервісній мережі, знімати готівку у банкоматі тощо. Ця послуга буде корисною для українських біженців за кордоном, які не мають можливості перевипустити карту.

Як пояснили в пресслужбі банку, продовження відбувається автоматично для карток, термін яких спливає починаючи з лютого 2022 року.

"Якщо нова карта вже перевипущена, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з 1 вересня 2023 року "Ощадбанк" відновлює процедуру фізичної ідентифікації пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги з числа ВПО. Рахунки клієнтів, які не встигнуть підтвердити свою особу у встановлений термін, будуть заблоковані.