Бюрократія для переселенців повертається: хто з ВПО може втратити виплати

В "Ощадбанк" повертають процедуру фізичної ідентифікації

1 вересня 2023 року державний "Ощадбанк" поновлює процедуру фізичної ідентифікації пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги з числа ВПО. У прес-службі установи попереджають: рахунки клієнтів, які не встигнуть підтвердити свою особу до встановленого строку, будуть заблоковані.

Про це йдеться у публікації на сайті "Телеграф".

Фізична ідентифікація одержувачів соціальних виплат з числа внутрішньо переміщених осіб — не нова процедура. Вона була запроваджена постановою Кабінету міністрів №637 ще в листопаді 2014 року, після початку гібридної війни з рф. Однак, її тимчасово призупинили на час пандемії коронавірусу.

Суть процедури фізичної ідентифікації полягає у тому, що пенсіонери та інші отримувачі адресних виплат, які мають статус ВПО, повинні з'явитися у будь-яке відділення "Ощадбанку" з паспортом або іншим документом, підтверджуючим особу, та основною платіжною карткою або електронним пенсійним посвідченням (далі – ЕПП).

Надавши працівнику банку вищеназвані документи, клієнт повинен провести операцію зі зняття готівки або перевірки балансу на рахунку через POS-термінал, або встановлення/зміни пін-коду картки/ЕПП.

Тепер фізичну ідентифікацію необхідно проходити регулярно:

пенсіонерам, які мають ЕПП, та одержувачам адресної соціальної допомоги з числа ВПО кожні 6 місяців;

пенсіонерам з числа ВПО, які ще не отримали ЕПП, кожні 3 місяці.

У разі непроходження процедури банк зупинить видаткові операції за рахунком. Розблокування картки відбудеться протягом доби після виконання вимог з фізичної ідентифікації.

На перший погляд, нічого принципово нового та складного у даній вимозі нема. Тим більше, що за словами начальниці філії Донецького обласного управління АТ "Ощадбанк" Ганни Прасол, вона стосується лише тих переселенців, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року.

Водночас, з початком повномасштабної війни в Україні вирішення будь-яких бюрократичних питань значно ускладнилось, особливо для громадян, змушених покинути свої домівки через бойові дії.

Так, якщо жителі східних областей, які мали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, виїхали за кордон, для проходження фізичної ідентифікації їм доведеться повернутись в Україну, адже, як повідомили "Телеграфу" в "Ощадбанку", проведення процедури у дистанційному режимі (наприклад, за допомогою відеозв'язку) неможливе.

Громадяни з тимчасово окупованих територій будуть змушені ризикувати життям, перетинаючи "адміністративні кордони", встановлені російськими бойовиками, щоб не втратити кошти.

Детальніше про те, хто з переселенців може залишитись без виплат, читайте в публікації на сайті "Телеграф": "Частині ВПО перестануть виплачувати допомогу: що задумав Ощадбанк і як не втратити гроші".

Як раніше писав "Телеграф", у деяких пенсіонерів в Україні значно виросли пенсії у липні, однак є літні люди, яких можуть позбавити виплат.