Бюрократия для переселенцев возвращается: кто из ВПЛ может потерять выплаты

В "Ощадбанке" возвращают процедуру физической идентификации

1 сентября 2023 года государственный "Ощадбанк" возобновляет процедуру физической идентификации пенсионеров и получателей социальной помощи из числа ВПЛ. В пресс-службе учреждения предупреждают: счета клиентов, которые не успеют подтвердить свою личность в установленный срок, будут заблокированы.

Об этом говорится в публикации на сайте "Телеграф".

Физическая идентификация получателей социальных выплат из числа внутренне перемещенных лиц – не новая процедура. Она была введена постановлением Кабинета министров №637 еще в ноябре 2014 года, после начала гибридной войны с РФ. Однако ее временно приостановили во время пандемии коронавируса.

Суть процедуры физической идентификации состоит в том, что пенсионеры и другие получатели адресных выплат, имеющие статус ВПЛ, должны явиться в любое отделение "Ощадбанка" с паспортом или другим документом, подтверждающим лицо, и основной платежной картой или электронным пенсионным удостоверением. (далее – ЭПУ).

Предоставив работнику банка вышеназванные документы, клиент должен провести операцию по снятию наличных денег или проверке баланса на счете через POS-терминал, или установке/изменению пин-кода карты/ЭПУ.

Теперь физическую идентификацию необходимо проходить регулярно:

– пенсионерам, имеющим ЭПУ, и получателям адресной социальной помощи из числа ВПЛ каждые 6 месяцев;

– пенсионерам из числа ВПЛ, которые еще не получили ЭПУ, каждые 3 месяца.

В случае непрохождения процедуры, банк остановит расходные операции по счету. Разблокировка карты произойдет в течение суток после выполнения требований по физической идентификации.

На первый взгляд, ничего принципиально нового и сложного в данном требовании нет. Тем более что по словам начальницы филиала Донецкого областного управления АО "Ощадбанк" Анны Прасол, она касается только тех переселенцев, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года.

В то же время, с началом полномасштабной войны в Украине решение любых бюрократических вопросов значительно усложнилось, особенно для граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий.

Так, если жители восточных областей, которые имели статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, выехали за границу, для прохождения физической идентификации им придется вернуться в Украину, ведь, как сообщили "Телеграфу" в "Ощадбанке", проведение процедуры в дистанционном режиме (например, с помощью видеосвязи) невозможно.

Граждане с временно оккупированных территорий будут вынуждены рисковать жизнью, пересекая "административные границы", установленные российскими боевиками, чтобы не потерять деньги.

Подробнее о том, кто из переселенцев может остаться без выплат, читайте в публикации на сайте "Телеграф": "Части ВПЛ перестанут выплачивать помощь: что задумал "Ощадбанк" и как не потерять деньги".

Как ранее писал "Телеграф", у некоторых пенсионеров в Украине значительно выросли пенсии в июле, однако есть пожилые люди, которых могут лишить выплат.